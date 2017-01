THE GUARDIAN/ Su Rete 4 il film con Kevin Costner e Ashton Kutcher, alla regia Andrew Davis (oggi, 31 gennaio 2017)

THE GUARDIAN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 31 GENNAIO 2017: IL CAST - The Guardian, il film in onfda su Rete 4 oggi, martedì 31 gennaio 2017 alle ore 21.15, Una pellicola d’azione a sfondo drammatica che è stata prodotta negli Stati Uniti D’America nel 2006, e visionata già parecchie volte sui piccoli schermi del bel paese, visioni sempre apprezzate dai telespettatori per la bella storia di eroismo che la pellicoal racconta. Il film, che vede la direzione di Andrew Davis, gode della partecipazione di Kevin Costner e Ashton Kutcher, rispettivamente nei panni di Ben Randall e Jake Fischer. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE GUARDIAN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 31 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La pellicola si basa sulla vita di un veterano della Guardia Costiera Americana, Ben Randall che si è fatto un nome diventando di fatto una leggenda, operando in mare numerosi salvataggi da elicottero. Randall è infatti uno degli uomini rana che ricoprono il compito di soccorritore, sfortunatamente però durante una missione il suo elicottero precipita rovinosamente in mare. Il mezzo era impegnato nell’ennesimo pericoloso salvataggio, e nello schianto solo Randall riesce a salvarsi, periscono infatti tutti i membri dell’equipaggio aereo, unitamente al migliore amico di Ben, l’altro soccorritore della marina Cat. Distrutto nello spirito e con la vita civile in frantumi, stante la sua recente separazione dalla moglie, a Ben viene offerto momentaneamente il ruolo di istruttore di un gruppo di reclute avviate al corso per aereo soccorritori. Ben nonostante la sua ritrosia agli spazi chiusi accetta l’incarico, l’unico che in quel momento ancora può fargli provare quella vita adrenalinica alla quale non sa rinunciare. Nella classe di reclute spicca per spavalderia Jake Fischer. I due di fatto si scontrano, ma i battibecchi non fanno altro che far crescere un rispetto che va al di la dei muri delle scuola. Jake ammira Ben per il suo passato, quest’ultimo intravede nella giovane recluta un marinaio coraggioso ed esperto, marinaio che secondo lui svolgerà ottimamente il periglioso compito a cui viene addestrato. Superato il corso Jack si innamora della bella Emily, e viene mandato nel mar di Bering a prestare servizio. Per ironia della sorte la caserma della Guardia Costiera dove il giovane viene assegnato è la stessa in cui è tornato a prestare servizio Ben, i due finanche vengono assegnati assieme nella prima missione di soccorso di Jake, missione che Jake supera agevolmente. Ben non riuscirà però più a trovare dentro di se il coraggio per sfidare la morte, e di fatto cerca di svincolare dall’incarico. Ma all’appuntamento con la leggenda Ben non potrà sottrarsi, il capo di prima classe è chiamato infatti a tirare fuori dai guai il suo protetto, che durante un salvataggio è rimasto bloccato su un peschereccio. Ben ha a disposizione un unico tentativo e riuscirà nell’impresa, issando Jake con il verricello, un verricello che non sopporta il peso di entrambi, e che sarà lasciato dall’anziano marinaio allo scopo di permettere il salvataggio del più giovane amico. Il corpo di Ben sarà ricercato con una delle più imponenti operazioni di soccorso mai varate, egli non sarà mai ritrovato e la sua anima vagherà nel mar artico, sostenendo tutti i marinai in difficoltà.

