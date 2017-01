UN MARITO DI TROPPO/ Su La5 il film con Colin Firth e Uma Thurman

UN MARITO DI TROPPO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 31 GENNAIO 2017: IL CAST - Un marito di troppo è il film in onda su La5 oggi, martedì 31 gennaio 2017 alle ore 21.10. Il titolo originale della pellicola dal genere commedia - sentimentale è The Accidental Husband, uscita nel 2008 per la regia di Griffin Dunne. Gli attori protagonisti presenti nel cast sono Colin Firth, Uma Thurman, Colin Firth, Isabella Rossellini e Jeffrey Dean Morgan. La proiezione ha una durata complessiva di un'ora e mezza. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UN MARITO DI TROPPO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 31 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Patrick Sullivan (Jeffrey Dean Morgan) è un giovane vigile del fuoco, vive a New York e sta per convolare a nozze con Sofia. La fidanzata di Patrick segue abitualmente la trasmissione radiofonica condotta da Emma Lloyd (Uma Thurman), il titolo del programma è "Real Love". Emma chiede a Sofia di riflettere sulla sua decisione di sposarsi poiché è una scelta importante che non deve sottovalutare. Effettivamente Sofia si rende conto di non essere pronta a compiere il grande passo e chiude la sua storia d'amore con Patrick. Il giovane, che non si aspettava una tale decisione, dà la colpa ad Emma, l'esperta dei sentimenti, e decide di vendicarsi di lei. Quando scopre che anche la conduttrice radiofonica sta per sposarsi, grazie ad un amico esperto in informatica, altera i dati negli archivi relativi alla Lloyd e fa risultare che la donna è già sposata, ed è sposata proprio con lui. Quando Emma e Richard (Colin Firth), il suo futuro marito editore, vanno in comune per sbrigare le pratiche relative al loro matrimonio, scoprono l'intoppo. Emma pensa di risolvere la cosa in breve tempo, deve soltanto contattare lo sconosciuto che risulta essere suo marito. Le cose non vanno come la giovane donna aveva previsto, quando incontra Patrick, questi non ha intenzione di firmare i documenti necessari per procedere all'annullamento. La vendetta del giovane si spinge sempre più oltre, in alcune circostanze addirittura si spaccia per il fidanzato di Emma, si presenta anche nella pasticceria scelta da Emma per la torta nuziale, fa credere di essere il futuro sposo e riesce ad accattivarsi le simpatia delle commesse e delle clienti, in particolare di una certa signora Bollenbecker (Isabella Rossellini). Intanto Richard, alle prese con la presentazione di un libro, vorrebbe entrare nelle grazie di un importante editore, il signor Bollenbecker (Keir Dullea), per una serie di fortuite circostanze, Richard consentirà a Patrick di prendere il suo posto, sia alla presentazione del libro che alla cena organizzata per fine serata. Lo scambio di persona porterà ad un epilogo inaspettato, Emma si innamora di Patrick, tra i due è amore a prima vista e la loro intesa è palese a tutti. Presto però Emma scopre della meschina intenzione di vendetta di Patrick, chiude ogni rapporto con lui e torna da Richard. Tutto è pronto per il matrimonio di Emma e Richard ma, inaspettatamente, il giovane editore per generosità rinuncia alla donna che ama e le concede la possibilità di sposare l'uomo che desidera veramente. Emma, che sarà per sempre riconoscente a Richard, si riavvicina al suo amato Patrick che, a sua volta, prova per lei un amore grande.

