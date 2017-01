UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: la rabbia di Renato esplode contro Alberto? (Oggi, puntata 31 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 31 GENNAIO: RENATO FURIOSO CON ALBERTO - Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 per una puntata caratterizzata dalla rabbia di Renato, dopo avere scoperto il tradimento di Nadia con Alberto. Poggi ha cercato di smaltire il suo stato d'animo vagando per le vie della città ma al suo ritorno a casa non farà parola su quanto scoperto. Al contrario, proverà a comportarsi come se nulla fosse accaduto anche se la baby sitter di Irene si renderà conto di come l'atteggiamento del compagno sia cambiato. Se Nadia, almeno in questa fase, non subirà nessuna conseguenza sul suo tradimento, non si potrà dire la stessa cosa per Alberto, che dovrà fare i conti con il nervosismo di Poggi. I due rivali in amore arriveranno quasi alle mani, il motivo sarà evidente anche all'avvocato? Vittorio organizzerà una festa nella sua casa appena ristrutturata, ma faticherà ad accettare che i propri amici, temendo che possano rovinare tutto il suo lavoro. Per questo il party avrà una conclusione inaspettata, che confermerà in grande cambiamento nella vita del ragazzo. Cosa si inventerà questa volta? I problemi per lui non finiranno qui: consapevole di non potere gestire da solo la sua casa, il figlio di Guido deciderà di mettersi alla ricerca di una collaboratrice domestica. Ma anche in questo caso i problemi non mancheranno, in quando Vittorio finirà per contattare una persona da lui già ben conosciuta. Cosa si inventerà questa volta?

