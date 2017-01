Anticipazioni Una vita puntata 1 febbraio 2017: Casilda smaschera Rosina?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: CASILDA SMASCHERA ROSINA? - Nella puntata di Una vita di domani pomeriggio l'operazione di Rosina sarà sempre più vicina e la donna sarà molto preoccupata per la sua sorte, chiedendosi se ha fatto davvero la scelta giusta. La sua ansia sfuggirà al dottor Melia, che deciderà di farle assumere un calmante per evitare che il suo piano iniziale vada a rotoli. Nel frattempo ad Acacias 38 né Leonor né tanto meno Maximiliano sospetteranno i veri motivi della sua assenza, pensando che Rosina si sia recata in visita dalle zie. Per comunicare con la moglie, il signor Hidalgo consegnerà a Casilda un telegramma da spedire alla moglie, informandola delle ultime novità ad Acacias 38. La domestica, spaventata per le sorti della sua padrona, però non potrà inviare tale missiva e la strapperà prima di recarsi all'ufficio postale. Martin noterà questo suo gesto, chiedendole spiegazioni sulle ragioni che l'hanno spinta a non rispettare gli ordini di Maximiliano. Riuscirà ad aprire gli occhi alla sua amica, facendo in modo che lei ammetta le vere intenzioni di Rosina?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: LOURDES LASCIA ACACIAS 38? - La resa dei conti riguardante gli intrighi di Lourdes sembra farsi giorno dopo giorno più vicina. Tale trama non mancherà di importanti novità anche nella puntata di Una vita di domani pomeriggio, nella quale Lourdes sembrerà essere pronta ad una nuova mossa che possa farle raggiungere i suoi subdoli scopi. Dopo avere scoperto Ramon e Trini abbracciati, la perfida signora Palacios dovrà convincere in qualche modo il marito a restare al suo fianco, mettendo fine ad un possibile ritorni di fiamma con l'ex compagna. Per questo approfitterà ancora una volta di Maria Luisa, diventata ormai una vera pedina nella mani della madre. Ramon, infatti, in un momento di disperazione si sfogherà con la figlia raccontandole di avere soltanto Trini nel suo cuore. Ma la giovane Palacios, anziché tenere per sé questo importante segreto, lo riporterà immediatamente alla madre che si preparerà alla sua prossima mossa: fingerà di essere la vittima della situazione, acquistando un biglietto per l'Argentina e preparandosi a partire. Si tratterà della sua ennesima messinscena?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: TERESA SI STA INNAMORANDO? - Teresa e Mauro hanno ormai preso le redini della seconda stagione di Una vita, riuscendo giorno dopo giorno a conquistare l'affetto dei telespettatori. L'amore della coppia è comunque ancora agli albori e gli ostacoli sicuramente non tarderanno, soprattutto in seguito all'entrata in scena di Humilidad, la fidanzata dell'ispettore San Emeterio. In attesa di scoprire cosa riserverà il futuro di questa coppia, nell'episodio di domani pomeriggio Teresa si troverà ancora una volta ad ascoltare i consigli di Suor Brigida che la metterà in guardia in merito ai suoi sentimenti. La maestra dunque farà bene a non cedere troppo alle lusinghe dell'ispettore che molto presto potrebbe farla soffrire, aggiungendo altri turbamenti al suo doloroso passato. E a quanto pare, Suor Brigida non si sbaglierà. Cosa avrà in serbo il futuro di Mauro e Teresa e della loro inevitabile protagonista Humilidad?

