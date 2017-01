Una Vita/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Felipe e Celia furiosi dopo avere letto il romanzo di Leonor

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 31 GENNAIO: FELIPE FURIOSO CONTRO LEONOR! - La pubblicazione del romanzo 'Servire e tacere' causerà problemi a non finire a Leonor che ha lottato a lungo per ottenere questo importante risultato. Nella puntata di Una vita di oggi, la giovane Hidalgo, dopo avere raggiunto un accordo con l'editore Navas, dovrà fare i conti anche con un altro problema ovvero la rabbia di Felipe per quanto da lei scritto. L'avvocato, infatti, non ci metterà molto a ritrovare nelle parole della sua vicina di casa la sua storia d'amore con Celia e il fatto non piacerà affatto ad entrambi. Riusciranno ad evitare di diventare lo zimbello di tutto il palazzo di Acacias 38? Ma per loro i problemi non finiranno qui: dopo avere ricevuto la richiesta d'aiuto da parte di Cayetana, che vorrebbe scoprire qualcosa di importante sul passato di Mauro, Felipe e Celia decideranno di fare il doppio gioco, mantenendo un legame sia con la dark lady che con l'ispettore. Ma questo ennesimo intrigo non promette nulla di buono!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SUSANA OSTACOLA ELVIRA E SIMON? - Le puntate spagnole di Una Vita della nuova settimana concederanno ampio spazio ai problemi di Elvira e Simon, la nuova coppia regina al fianco di Mauro e Teresa. La figlia di Arturo e il suo maggiordomo hanno deciso di incontrarsi segretamente, chiedendo a Liberto di aiutarli a nascondere tale relazione clandestina. Il giovane architetto dovrà fingere di essere interessato ad Elvira e di avere buone intenzioni nei suoi confronti, come lo stesso Arturo vorrebbe. A causare ulteriori problemi alla coppia scenderà in campo anche Susana, la zia di Liberto che vorrebbe vederlo diventare il fidanzato ufficiale della nuova vicina di casa. Per questo muoverà pressioni nei suoi confronti, affinché chieda ad Arturo la mano della giovane, ma finendo così per scatenare la rabbia del suo stesso nipote. Ma i problemi saranno solo all'inizio: ricordiamo che Simon è arrivato ad Acacias 38 alla ricerca di una donna dal suo passato e che tale persona potrebbe essere proprio Susana. E se fosse la sua vera madre? Come reagirebbe la donna di fronte alla più incredibile delle notizie?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 31 GENNAIO: RAMON AMA ANCORA TRINI MA... - Non ci sarà tempo da perdere per Trini se vorrà smascherare Lourdes prima che sia troppo tardi. Sarà per questo che nella puntata di Una vita di oggi, la simpatica ex signora Palacios deciderà di introdursi nell'abitazione nella quale in passato ha vissuto felicemente. Sarà Fabiana a lasciare aperta la porta, confermando però di non volere essere coinvolta in questo nuovo piano. Mentre sarà alla ricerca di prove che possano in qualche modo provare che la rivale invia il suo denaro all'estero, sarà Ramon a scoprire la sua presenza, chiedendole delle spiegazioni. Sarà in tale occasione che la coppia confermerà ancora una volta di non avere mai smesso di amarsi e darà sfogo ai propri sentimenti in un romantico abbraccio. Purtroppo però questo ritorno di fiamma verrà scoperto dalla perfida Lourdes, che dimostrerà di essere una vera furia: non solo caccerà di casa la sua rivale, ma metterà lo stesso Ramon di fronte ad una scelta definitiva...

