UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Alessandro S. e Sonia Lorenzini in esterna, ma il corteggiatore ha le ore contate (trono classico, 31 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ESTERNA DA 10 E LODE PER ALESSANDRO S. E SONIA LORENZINI, MA IL CORTEGGIATORE HA LE ORE CONTATE (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Il percorso di Sonia Lorenzini continua a dominare le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. nell'appuntamento in onda ieri abbiamo visto come la tronista si sia avvicinata ad Alessandro S. con il quale ha portato a termina anche un'esterna molto interessante. I due, infatti, hanno parlato delle loro esperienze di vita sulla spiaggia, dove l'affascinante corteggiatore, approfittando del momento, ha scritto sulla sabbia un romantico messaggio per la sua tronista: "Sei bella". Le premesse ci sono tutte, ma purtroppo le anticipazioni sulle puntate registrate di recente, rivelano che il corteggiatore è destinato a lasciare il suo posto nel parterre del dating show. E a quanto sembra non sarà Sonia a eliminarlo, il protagonista, infatti, dopo aver riallacciato i contati con la sua ex, deciderà di auto eliminarsi, lasciando quindi ai suoii rivali la strada spianata verso la conquista del cuore di Sonia

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LA NUOVA VITA DI MARIO SERPA, FOTO (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Mario Serpa è tornato a Uomini e Donne in una veste assai insolita, quella di opinionista per le tante dinamiche che coinvolgono i nuovi protagonisti del trono classico. Una vita nuova per l'ex commesso, che quando ha fatto il suo ingresso per la prima volta in studio per corteggiare il suo amato Claudio Sona, non avrebbe di certo mai immaginato di arrivare fino a questo punto. Ieri, un hashtag a lui dedicato è stato uno degli argomenti più discussi online, il tutto a causa del cambio del suo nome su Instagram che è passato dal semplice Serpiko 6 al più prestigioso "Mario Serpa Real". Oggi, però, è un altro giorno e l'ex corteggiatore, forse per dimostrare a tutti di essere legato alla propria identità, ha pubblicato un nuovo scatto che lo ritrae con indosso una felpa con le iniziali del suo nome: "MS". Un messaggio riservato a tutti i fan e alle polemiche delle ultime ore? Per visualizzare l'immagine postata da Mario Serpa, potete cliccare qui.

