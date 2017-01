Uomini e Donne/ Anticipazioni: Sonia Lorenzini elimina Luca Rufini, fine dei giochi per l'ex cavaliere? Video (Trono Classico oggi, 31 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI ELIMINA LUCA RUFINI, FINE DEI GIOCHI PER L'EX CAVALIERE (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Nel corso dell'ultima puntata dedicata al trono classico di Uomini e Donne ne sono successe di tutti i colori. Sonia Lorenzini è stata la protagonista di tutta la puntata, che a dire la verità ha avuto inizio con una serie di polemiche che, di fatti, hanno anticipato ciò che sarebbe successo da lì a breve. La tronista ha infatti eliminato Luca Rufini, nonostante il corteggiatore, ex cavaliere over, abbaia più volte ribadito di avere un reale interesse nei suoi confronti. A Sonia, in particolare, non è andato giù il filmato di smentita pubblicato da Luca Rufini sui social, un video con il quale il corteggiatore ha risposto a tutti i suoi haters mettendo fine a quel pettegolezzo che lo vedeva già impegnato con Paola Caruso, ex "bonas" di Avanti un altro. Sonia ha rivelato al pubblico di non gradire questo genere di cose, poiché Rufini avrebbe dovuto dare delle spiegazioni soltanto in studio e non sui social come una vera star, e a darle man forte è intervenuta anche Tina Cipollari, che ha accusato il corteggiatore di sentirsi già un divo. Solo Gianni Sperti ha scelto di spezzare una lancia a favore dell'ex cavaliere, spiegando che un semplice filmato pubblicato sui social non fa di certo di lui una star della tv. Purtroppo, però, tutto ciò non è servito, e Sonia non ha potuto fare a meno di eliminarlo. Se vi siete persi la puntata, potete rivedere il video dell'eliminazione cliccando qui.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FAN IN DELIRIO PER L’ABBANDONO DEL PROFILO SOCIAL DI MARIO SERPA CHE CAMBIA VESTE (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Mario Serpa così come Claudio Sona, sono ufficialmente la coppia più amata del trono classico di Uomini e Donne. I ragazzi però, proprio negli ultimi tempi sono stati molto al centro delle polemiche social per svariati accadimenti, ecco cosa è successo. Di recente, Claudio Sona ha sfoggiato un nuovo tatuaggio raffigurante un coniglietto di Disney. Lo stesso tattoo è magicamente comparso anche al suo ex fidanzato e Claudio, dopo numerose polemiche da parte di fan e detrattori, ha avuto modo di spiegarsi attraverso Instagram postando una fotografia e alcune parole al seguito che però, a conti fatti non hanno convinto poi tanto i fan della coppia. Mario Serpa durante questa polemica ha preferito restare in silenzio per poi ricomparire sul web senza troppe problematiche. Durante il corso della giornata di ieri, inoltre, Mario ha nuovamente fatto il suo debutto presso gli Studi Elios come opinionista ufficiale accanto a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Jack Vanore. Il romano, in sintesi, è stato chiamato per mettere del pepe alle dinamiche di Sonia Lorenzini, da sempre sua nemica. Claudio e Mario però, stanno incominciando a deludere i fan con il loro amore troppo social e poco emotivo. Claudio infatti, in più di una occasione è stato giudicato troppo freddo nei confronti del fidanzato e, gli unici scatti sono sempre istantanee nate da servizi fotografici ad hoc. La loro storia sta diventando solo un semplice business? I due infatti, non condividono mai dei momenti legati alla loro quotidianità ma, tutto ciò che appare online è frutto di pubblicità e lavoro. La coppia è diventata quasi una “macchina per soldi” senza cuore? Queste le accese mosse ai fidanzati mentre Mario, proprio nelle ultime ore ha cambiato il suo nome su Instagram passando da "Serpiko6" a "Mario Serpa Real". I fan però, hanno accolto la notizia scherzosamente, portando l'hashtag #RipSerpiko6 in tendenza su Twitter dopo pochissime ore. Cliccate qui per seguire tutto ciò che stanno scrivendo i fan tra gif animate ed ironia disparata.

