UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Video, Gemma Galgani ha avuto l’esaurimento nervoso? (Trono Over, oggi, 31 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: VIDEO, ECCO COSA DICHIARÒ BARBARA DE SANTI (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Barbara De Santi è tornata nuovamente in pista per esprimere la sua opinione contro Gemma Galgani, la dama del trono over di Uomini e Donne più amata e seguita di tutte le edizioni del programma. Cosa ha detto l'ex protagonista senior? La De Santi ha puntato nuovamente il dito contro Gemma e, anche questa volta l'episodio è apparso assai gratuito. Gemma infatti, non ha replicato alle parole della presunta rivale e, molto probabilmente non lo farà nemmeno in seguito. Come più volte ribadito dalla torinese, sul suo account di Facebook non si troveranno mai dei riferimenti chiari alla trasmissione e così, tutto ciò che ruota attorno al trono over di Uomini e Donne, la donna lo "esclude" dalla sua vita sui social. Durante la partecipazione di Barbara De Santi, Gemma Galgani era la sua nemica numero uno e le due, si scontravano sempre in maniera estremamente vivace fino ad arrivare quasi alle mani. Successivamente però, la De Santi aveva lasciato il programma e così, ad "investire" la dama con nuove offese ci ha pensato (e tutt'ora ci pensa) Tina Cipollari. Nonostante i catfight televisivi siano finiti, Barbara continua a dire la sua sui social e non perde occasione per criticare Gemma. Barbara ha accompagnato il suo messaggio con un video che, tra le altre cose, non finisce affatto bene. Nel video infatti, Barbara rivela alcune indiscrezioni che le sarebbero arrivare all'orecchio dopo una chiacchierata fatta con alcune persone che avrebbero conosciuto Gemma. L'ex dama parla della Galgani come di una donna che non sta bene con la testa e che in passato sia stata vittima anche di un esaurimento nervoso. Questo - ovviamente - in base a ciò che le hanno raccontato. La Galgani ha naturalmente smentito queste insinuazioni arrabbiandosi moltissimo e terminando il tutto con un bicchiere d'acqua addosso a Barbara. Per visualizzare lo stato di Barbara De Santi e il video in questione, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.