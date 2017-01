UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Claudio Sona e Mario Serpa, le frecciatine di Francesco Zecchini (Trono classico, oggi 31 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LE FRECCIATINE DI FRANCESCO ZECCHINI CONTRO CLAUDIO SONA E MARIO SERPA – Claudio Sona e Mario Serpa continuano ad essere due dei protagonisti più amati della storia di Uomini e Donne. La coppia continua ad essere felice e innamorata anche se non tutti credono alla loro storia d’amore. Complice il tatuaggio che Claudio Sona condivide con il suo ex fidanzato e le foto di coppia, sempre meno frequenti, molti fans di Uomini e Donne sono sicuri che tra Claudio e Mario si sia rotto qualcosa. La coppia è così tornata al centro dell’attenzione anche per alcune frecciatine di Francesco Zecchini. L’ex corteggiatore, infatti, continua a seguire le vicende dei Clamario e ai fans più attenti non sono sfuggiti alcuni like che Francesco Zecchini ha lasciato sotto alcuni commenti che definiscono finto l’ex tronista di Uomini e Donne. “Piano piano Mario sta uscendo fuori per quello che è (una grandissima PETTEGOLA) Si dice anche che lui e Claudio in realtà non siano fidanzati… Ah, difendi Sonia da quella serpe”. E ancora: “Ma che importa di Mario, dai, che sfoghi pure la sua rabbia repressa. Tanto Francesco si è solo evitato un Fossone, tanto meglio!”, scrivono i fans.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO E MARIO COME ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS – Claudio Sona e Mario Serpa, dopo aver conquistato e fatto emozionare i fans con la loro storia d’amore, sono finiti nel mirino della critica. Sono sempre più numerosi, infatti, i fans di Uomini e Donne convinti che i Clamario, in realtà, siano interessati solo a fare business. “Io sto aspettando Mario per business. Pensavo di cucinare qualcosa sempre per business. E dopo andiamo al bar a bere il caffè sempre per business. Stasera ho una cena con lui e dei miei amici e lo faccio per business”, ha ribattuto, però, ironicamente Claudio durante una diretta sui social. Le critiche che vengono rivolte all’ex tronista e a Mario Serpa sono le stesse che hanno ricevuto i primi mesi Andrea Damante e Giulia De Lellis. I Damellis, però, in tutto questo tempo hanno ampiamente dimostrato di essere realmente uniti e innamorati. Claudio e Mario riusciranno a fare lo stesso?

