Uomini e Donne / Anticipazioni: oggi in onda i giovani! La sensualità di Soleil nel mirino di Tina Cipollari (trono classico, 31 gennaio 2017)

UOMNI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: OGGI IN ONDA I GIOVANI! LA SENSUALITÀ DI SOLEIL NEL MIRINO DI TINA CIPOLLARI (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Uomini e donne torna su Canale 5 oggi, con una nuova puntata tutta dedicata al trono classico e alle tante dinamiche che coinvolgono Sonia Lorenzin, Luca Onestini e Manuel Vallicella. Nel corso dell'appuntamento in onda dalle ore 15.45 ritroveremo Tina Cipollari pronta ad attaccare ancora una volta Soleil a causa dei suoi atteggiamenti particolarmente provocanti nei confronti di Luca Onestini. Già nella puntata di ieri, l'opinionista ha bacchettato la corteggiatrice per il suo modo di sedersi sulle poltroncine, e soprattutto a causa di un movimento che, a suo dire, ha messo in mostra in maniera eccessiva le sue gambe agli occhi dei presenti. Il nuovo attacco arriverà, però, in occasione della nuova esterna con il tronista, che nel corso di una seduta di yoga piuttosto audace, dovrà fare i conti con la sensualità della bionda Soleil. Anche Angela, alla corte di Onestini, cercherà di evidenziare questo aspetto della sua rivale, ammettendo che le sue armi sono prevalentemente estetiche. Ma cosa penserà il tronista di tutta questa situazione?

UOMNI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: GIOVANNI VS ALESSANDRO CALABRESE, SONIA LORENZINI TRA I DUE FUOCHI (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Anche oggi i protagonisti del trono classico saranno al centro di tutte le dinamiche della puntata prevista per il pomeriggio di Uomini e Donne. Nel corso dell'appuntamento odierno, così come riportano in maniera puntuale le video anticipazioni rilasciate da Witty Tv, ritroveremo Sonia Lorenzini alle prese con le polemiche legate al suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Ci sarà infatti un aspro confronto tra Alessandro Calabrese e Giovanni, nel corso del quale il primo accuserà il suo rivale di avere un atteggiamento eccessivamente finto, mentre il secondo cercherà di difendersi sottolineando il passato dell'ex gieffino, alla luce delle ultime dichiarazioni sulla sua storia ormai conclusa con Lidia Vella. Sonia si ritroverà a dover gestire la situazione, ma come rivelano i suoi occhi per lei non sarà facile capire da che parte sta la verità. Appuntamento a questo pomeriggio, a partire dalle 14.45, per tutte le novità dei protagonisti del dating show.

© Riproduzione Riservata.