VLADIMIR LUXURIA/ L'opinionista scherza sul suo nuovo look (Isola dei Famosi 2017, prima puntata oggi 31 gennaio)

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA SCHERZA SUL LOOK DELLA PRIMA SERATA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 31 GENNAIO 2017) – Vladimir Luxuria è uno dei volti noti di questa edizione 2017 del reality L'Isola dei famosi. Ha raccolto la pesante eredità del direttore di Chi, Alfonso Signorini, riuscendo a mantenere uno stile sobrio ed oggettivo con tanto di brillanti battute di tanto in tanto. Ha colpito nel segno anche il look usato che tuttavia sul web è diventato virale per una certa somiglianza rispetto a quello della conduttrice Alda D’Eusanio. Come suo costume, Vladimir Luxuria ha preso la palla al balzo per scherzarci su e nello specifico ha pubblicato sui social un divertente selfie nel quale la si vede proprio insieme ad Alda D’Eusanio. Nel relativo post si legge: “Ecco la mia mamma adottiva all’#isola”. Un post che ha raccolto tanti Mi Piace e diversi commenti di sostegno: “Siete bellissime”, “sempre più convinto che sei bellissima” e “siete una coppia stupenda vvb”. Clicca qui per vedere il post.

VLADIMIR LUXURIA: L'OPINIONISTA RICORDA IL SUO PERCORSOIN HONDURAS TRA FAME, PIOGGIA E PRIVAZIONI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 31 GENNAIO) - La prima puntata dell'Isola dei famosi 2017 è stata per il pubblico assai deludente. Ma le avverse condizioni meteorologiche non hanno disorientato Vladimir Luxuria, ex concorrente già abituato alle situazioni estreme offerte dal clima tropicale e dalle tante privazioni previste dal reality. L'opinionista ha esordito in diretta esclamando "una puntata facile facile!" e anticipando, di fatto, ciò che da lì a breve sarebbe accaduto con la sospensione dell'episodio, ma poi ha detto la sua in chiave più ironica prendendo in giro i tanti concorrenti: "L'evoluzione... l'essere nasce dall'acqua, la vita nasce nell'acqua, poi si diventa rospi, eh voglio dire anfibi, quindi poi si evolve". Ha inoltre ricordato la sua difficile esperienza da naufraga sull'isola: "Io ho scoperto che la pioggia può essere tanta, l'umidità può essere tanta, col rischio che ti vengano anche dei grappoli di cozze sotto le ascelle. Io sono stata 15 giorni durante la mia edizione, 15 giorni sotto la pioggia. sono sopravvissuta e come sono sopravvissuta io dovranno sopravvivere anche i nostri naufraghi! A queste condizioni". Una posizione netta quella di Vladimir Luxuria, che come ha già più volte anticipato non farà sconti a nessuno.

VLADIMIR LUXURIA: L'OPINIONISTA SFOGGIA UN NUOVO LOOK, MA PER IL WEB È TROPPO SIMILE A... FOTO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 31 GENNAIO) - Vladimir Luxuria ha sorpreso tutti sfoggiando nella prima puntata dell'Isola dei famosi 2017 un nuovo look, così come anticipato in un'intervista rilasciata poche settimane fa. L'opinionista, infatti, ha sfoggiato un taglio corto con frangetta, con un colore decisamente più chiaro di quello scelto in precedenza. Un trucco più marcato ha fatto da contrasto all'eleganza degli abiti, una camicia nera con cravatta rosa e una gonna bianca. Qualcuno, però, non ha apprezzato il suo nuovo outfit fino in fondo e, nella serata di ieri, ha cinguettato sui social facendo notare la grande somiglianza l'opinionista e la conduttrice Alda D'Eusanio. "La prima puntata dell #isola la ricorderemo solo per #vladimir #luxuria vestita da #alda #deusanio.... #isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi", "È comunque #vladimirluxuria somiglia in un modo pazzesco ad #aldadeusanio ! #isola #luxuria". Per visualizzare l'immagine e i tanti commenti postati dagli internauti nelleultime ore sui social, potete cliccare qui.

