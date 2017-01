Vladimir Luxuria è Alda D'Eusanio? / Isola dei famosi 2017, per Twitter sono due gocce d'acqua

VLADIMIR LUXURIA: LA SOMIGLIANZA CON ALDA D'EUSANIO (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Vladimir Luxuria o Alda D'Eusanio? Sono stati in molti a farsi questa domanda ieri sera, durante la messa in onda della prima puntata dell'Isola dei famosi 2017. La co-conduttrice di Alessia Marcuzzi si è presentata in studio con un taglio di capelli identico a quello della presentatrice e giornalista italiana e, come se non bastasse, anche con un colore molto simile! A completare la trasformazione ci hanno pensato delle labbra molto carnose sfoggiate da Vladimir Luxuria, che tra l'altro non sono sfuggite al pubblico dell'Isola dei famosi 2017, che ha subito notato la somiglianza tra Vladimir Luxuria e Alda D'Eusanio. Nonostante tutto il look sfoggiato dall'ex deputata ha comunque riscosso molti consensi tra i suoi fan, che hanno molto apprezzato il suo outfit - forse solo involontariamente ispirato ad Alda D'Eusanio. Vladimir Luxuria è stata una delle vincitrice delle scorse edizioni de l'Isola dei famosi.

VLADIMIR LUXURIA: L'AVVENTURA ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2017 (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Vladimir Luxuria ha accentato con gioia la conduzione dell'Isola dei famosi 2017, programma che ha visto la sua vittoria nelle passate edizioni. Vladimir è stata inoltre una delle prime a schierarsi in favore della partecipazione di Stefano Bettarini come inviato del reality quando tutti si stavano opponendo per i suoi commenti al Grande Fratello Vip considerati offensivi da larga parte dell'opinione pubblica. "Per me è un divertimento oltre che un lavoro. Sono una fedele spettatrice del programma, ho sempre commentato il reality e non vedo l’ora di farlo in studio", ha raccontato Vladimir Luxuria in un'intervista a Mixerplanet. Al quale confida anche cosa spera di vedere in questa nuova edizione dell'Isola dei famosi 2017: "Che sia un romanzo popolare che aiuti la gente a dimenticare i problemi seri e a distrarsi un poco. E poi spero che il pubblico possa scoprire i lati inediti dei vip protagonisti del reality. La fame è una delle sfide più difficili da superare".

