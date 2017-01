AFFARI TUOI/ La concorrente della Valle d’Aosta torna a casa con 10 euro. Quale regione giocherà oggi, 4 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

AFFARI TUOI, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 4 gennaio 2017) - Ogni sera una nuova regione, con il suo concorrente, è pronta a giocare la sua partita cercando di fare il possibile per non tornare a casa a mani vuote. A dirigere una nuova puntata di Affari Tuoi, come tutte le sere, c'è Flavio Insinna che risponde alle telefonate del Dottore e comunica le offerte al concorrente prescelto per la sfida seduto sullo sgabello. Prima di scoprire quale regione giocherà oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, vediamo cosa è successo ieri. Alessandra Bergantino della Valle d'Aosta inizia la sua gara aprendo il pacco della Puglia con dentro 500 euro, segue quello dell'Umbria che rivela la cifra di 250 mila euro. Nonostante la batosta della cospiscua cifra si continua chiamando la regione Abruzzo contenente 100 euro, successivamente arriva la Basilicata con all'interno i 3 mila euro. Alessandra poi decide di chiamare il pacco della Sardegna dove dentro ci sono 2 euro, la Sicilia poi viene chiamata in causa ed al suo interno c'è la dicitura Limousine col notaio. Si passa poi alla regione Marche che scopre la cifra di 500 mila euro mentre il pacco del Friuli Venezia Giulia cha la dicitura Autobus con Flavio, la regione che viene poi aperta è l'Emilia Romagna che dentro ha il Pallone.

Arriva la prima chiamata del Dottore che offre 150 euro ma Alessandra preferisce rifiutare ed andare avanti con i pacchi da aprire e tocca così alla Toscana con 50 centesimi. Questo pacco blu dà lo Special così il pacco di 32 mila euro raddoppia e diventa 64 mila euro, il prossimo pacco aperto è il Veneto con 28 euro. La concorrente poi apre il Lazio dove dentro ci sono gli 11 mila euro, il Dottore chiama di nuovo ed offre il Cambio e così Alessandra accetta e prende il pacco del Piemonte. Il gioco prosegue con il Trentino Alto Adige con la cifra di 19 mila euro, segue la Lombardia con 100 mila euro, a questo punto il Dottore offre 13 mila euro ma niente frena la voglia di giocare della concorrente. E' la volta della regione Campania che svela la cifra di 32 mila euro anche se era diventata il doppio con lo Special, la regione successiva che viene aperta è il Molise. Dentro c'è la dicitura Paccologia e ciò fa si che viene mostrato un video dove Alessandra deve indovinare il contenuto del pacco del cliente di quella puntata. Essa ha due possibilità ma sbagliando vince solo una tazza, poi torna a giocare con la regione Calabria ed all'interno c'è lo Slittino, nel pacco successivo, ovvero la regione Liguria, invece c'è la cifra di 50 mila euro. Un'altra telefonata del Dottore irrompe in studio e si tratta dell'offerta del Cambio ma a questo punto la concorrente preferisce tenersi il suo. Il gioco è quasi volto alla fine e così Alessandra scopre che nel suo pacco ci sono solo 10 euro, ciò fa capire che nella regione della Valle d'Aosta ci sono i 75 mila euro. Con questa rivelazione la puntata di Affari tuoi si conclude.

