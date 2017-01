AMICI 16 / Ed. 2017, anticipazioni serale e news: Loredana Bertè in arrivo il prossimo 'No'? Cosimo e Oliviero in difficoltà (Oggi, 4 gennaio)

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI SERALE E NEWS: LE PRIME INDISCREZIONI SUL SERALE – Con la ripresa delle lezioni, per gli allievi della scuola di Amici 16 è iniziata la fase più difficile del programma. Al serale manca ancora diverso tempo ma a breve cominceranno gli esami di sbarramento per la conquista dei posti disponibili per la fase serale di Amici. In attesa di conoscere chi degli allievi riuscirà a conquistare l’accesso alla fase più importante del talent show, continuano le indiscrezioni sui coach e sui giudici. Dopo Elisa che sembra intenzionata a ricoprire ancora il ruolo di coach e l’addio di Emma, non ci sono ancora conferme ufficiali sui nomi che guideranno la squadra blu e la squadra bianca. Per quanto riguarda la giuria, invece, sono già stati confermati Sabrina Ferilli e Morgan. Dopo le polemiche dello scorso anno, invece, non ci sarà Anna Oxa mentre su Loredana Bertè non sono ancora trapelate notizie.

AMICI 16, ED.2017 NEWS: COSIMO E OLIVIERO IN DIFFICOLTA’ – Le lezioni nella scuola di Amici 16 sono ufficialmente iniziate. Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per i ballerini Cosimo e Oliviero. Cosimo Barra ha avuto un confronto con Natalia Titova durante il quale l’insegnante gli ha mostrato un video in cui si lamenta delle coreografie. “Sei venuto qui con una valigetta vuota, con cosa vuoi riempire questa valigetta?” chiede l’insegnante. Cosimo risponde di essere entrato nella scuola per studiare e migliorarsi: “Per me la cosa importante è non mancare di rispetto. Penso che il latino sia uno. Non mi sento sbagliato nel dire che non sto facendo quello che volevo fare. Qui mi trovo a fare qualcosa che non mi rappresenta e mi sento in svantaggio”. Oliviero, nel frattempo, viene spronato dal maestro Kledi Kadiu che lo sprona a tirare fuori la sua energia e il suo talento. “Ti devi lasciare sporcare di più. Abituati a vederti in maniera differente. E’ Il nostro corpo che deve prendere coscienza piano piano”. Al contrario di Cosimo, Oliviero riesce a soddisfare le richieste dell’insegnante. I due ballerini riusciranno ad arrivare al serale?

