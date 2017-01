ASSASSIN’S CREED / Il film da oggi al cinema diretto da Justin Kurzel con Micheal Fassbender e Marion Cotillard (4 gennaio 2017)

ASSASSIN’S CREED, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (4 gennaio 2017) - Assasin’s Creed è un film del 2016 uscito il 21 dicembre negli Stati Uniti d’America, mentre in Italia verrà proiettato il 4 gennaio 2017. Prodotto dalla Ubisoft, casa sviluppatrice di videogiochi molto famosa per la saga dedicata agli assassini da cui il film prende il nome, questa opera cinematografica è diretta da Justin Kurzel. I personaggi principali, ossia 2, sono entrambi interpretati dall’attore Micheal Fassbender, che risulta essere anche il produttore del film. All’interno del film recitano anche Marion Cotillard, che interpreta la figlia del boss della Abstergo, interpretato da Brendan Gleeson. La pellicola in questione rientra a far parte del genere azione, fantascientifico, storico (per la presenza di citazione ad eventi storici realmente accaduti) e avventura.

ASSASSIN’S CREED, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (4 gennaio 2017) - Per quanto concerne la trama si può dire che questo film non sia un proseguimento della storia narrata nella saga videoludica, ma sia una storia assestante ambientata nell’universo dei celebri assassini. Il personaggio principale, dal nome Callum Lynch, è un condannato a morte che viene salvato da una società chiamata Abstergo, che non è altro che la reincarnazione in chiave moderna dei cavalieri templari. Al graziato viene data la possibilità di poter utilizzare un macchinario molto speciale capace di fargli rivivere i ricordi di un suo antenato assassino durante il periodo conosciuto come l’inquisizione spagnola. L’obiettivo della Abstergo è il ritrovamento di un manufatto dai grandi poteri di nome frutto dell’eden, capace di soggiogare l’intera umanità. Attraverso una serie di peripezie Callum riesce ad assimilare e imparare tutte le tecniche e le conoscenze della setta degli assassini, abbracciando completamente il suo lignaggio che per generazioni era presente nella famiglia. Nello scontro finale, dopo aver rintracciato il frutto dell’eden Callum scappa insieme ai prigionieri della Abstergo, promettendo di proteggere il manufatto e uccidendo il boss della società che l’aveva salvato, inimicandosi la figlia.

ASSASSIN’S CREED, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (4 gennaio 2017) - La critica cinematografica, nei confronti di questo film è stata particolarmente dura, dal momento che la sua trama non è piaciuta molto in America. Mesi addietro all’uscita del film, alcuni produttori tra cui lo stesso Fassbender hanno dichiarato che questo film risulti essere l’inizio di una storia che verrà raccontata in 3 film circa, manifestandosi curioso circa le reazioni del pubblico riguardante la narrazione degli eventi in Assassins’s Creed.

