Amore cucina e curry / Il film con Helen Mirren e Om Puri in onda su Rai 1. La trama e il cast (Oggi, 4 gennaio)

AMORE CUCINA E CURRY, IL FILM IN ONDA SU RAI 1: IL CAST (OGGI, 4 GENNAIO 2017) – Su Rai Uno la prima serata televisiva propone la messa in onda della commedia sentimentale Amore, cucina e curry (The Hundred-Foot Journey). Un film della durata di circa 2 ore e 2 minuti per la regia di Lasse Halstrom mentre la sceneggiatura è stata ideata e realizzata da Steven Knight. Prodotto dalla Dreamworks in collaborazione con la Touchstone Pictures ed altre case cinematografiche nel cast della pellicola sono presenti Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra e Aria Pandya.

AMORE CUCINA E CURRY, IL FILM IN ONDA SU RAI 1: LA TRAMA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) – I signori Kadam vivono a Mumbai ma un bel giorno decidono di spostarsi dal loro paese d’origine per intraprendere un viaggio in Europa all’insegna dell’avventura e soprattutto con la speranza di un futuro migliore anche per i loro figli, in particolare del giovane Hassan (Manish Dayal) . Dopo un breve giro decidono di fermarsi e mettere radici in un paesino situato nel sud della Francia, si tratta del paese di Saint-Antonin-Noble-Val. Qui la famiglia Kadam capisce che deve trovarsi presto un’occupazione per poter pensare alla sopravvivenza di tutta la famiglia. Dopo un’accurata analisi viene deciso di provare a mettersi in gioco con un proprio ristorante che faccia conoscere ai francesi le antiche tradizioni culinarie dell’India e quindi con l’intenzione di portare in quel piccolo paese francese un po’ della loro storia e dei loro usi e costumi. Tutta la famiglia Kadam ha una passione per la cucina, sia il signor Kadam (Om Puri) che sua moglie, ma più di tutti a nutrire un amore sconfinato per la cucina e per tutte le sue sfaccettature è il giovane Hassan il quale sembra avere un vero e proprio talento. La decisione di aprire questo ristorante però non trova la felicità di tutti gli abitanti del paese e nello specifico di Madame Mallory (Helen Mirren) la quale è la proprietaria di un prestigioso e molto lussuoso ristornate della zona. Madame Mallory è una chef molto famosa, di fama internazionale e che grazie al proprio indiscusso talento è riuscita a portare a casa numerosi premi e riconoscimenti. Man mano che il tempo passa dalla sua apertura il piccolo bistrò indiano finisce per fare una spietata concorrenza al ristorante stellato per cui è inevitabile che tra le due famiglie inizia una guerra a suon di portate e di piatti. La chef pluristellata però inizierà a conoscere e ad apprezzare le tradizioni culinarie indiane nonché troverà molto brillante e particolare lo chef Hassan con il quale giorno dopo giorno nascerà un’amicizia sempre più profonda da divenire per lui una sorta di guida. Madame Mallory infatti, grazie alle proprie conoscenze ed alla propria bravura avvicinerà il giovane Hassan alla cucina francese e a tutti i suoi segreti.

© Riproduzione Riservata.