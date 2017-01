BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane: Eric vuole che Steffy torni da Wyatt, lo ascolterà? (Oggi, 4 gennaio 2017)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 4 GENNAIO 2017: ERIC VUOLE CHE STEFFY TORNI DA WYATT - Nelle puntate americane di Beautiful Eric continuerà ad essere un vero manichino nelle mani di Quinn. Sebbene quest'ultima sia ora completamente concentrata nel suo scandaloso flirt con Ridge, non mancherà di fare pressioni con il marito affinché cerchi di riavvicinare Steffy a Wyatt. Sarà per questo che il patriarca Forrester, dopo avere cercato di convincere la nipote a trasferirsi alla villa in attesa di divorzio, non negherà di esprimere il suo punto di vista sui due uomini Spencer. Secondo lui, infatti, solo Wyatt sarà adatto al fianco della nipote mentre non si potrà dire la stessa cosa per Liam, considerato non alla sua altezza, soprattutto tenendo conto i trascorsi. Eric avrà le idee chiare, cercando di far capire a Steffy che dovrà andarsene quanto prima dalla casa sulla scogliera. E sembra proprio che questa sua richiesta verrà presto realizzata, anche se non sarà villa Forrester la destinazione da lei scelta.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE: LIAM SCOPRE LA TRESCA DEI BRILL! - Mancano solo pochi giorni al ritorno di Beautiful su Canale 5 e la curiosità è molto alta di scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap americana. La prossima sarà una settimana in buona parte caratterizzata dalla scoperta della tresca clandestina di Brooke e Bill da parte di Liam. Quest'ultimo, che aveva dovuto ascoltare le prediche del padre riguardo l'importanza della fedeltà e del matrimonio, vedrà i Brill nella stanza segreta della Spencer Pubblications intenti a darsi quello che dovrà essere un bacio d'addio. In realtà le loro intenzioni saranno quelle di porre fine una volta per tutte una possibile relazione per il bene di Katie, ma Liam sarà letteralmente sconvolto scontrandosi duramente con entrambi: dopo avere inveito con Bill, colpevole di avergli mentito obbligandolo a rinunciare a Steffy, Liam avrà parole dure anche verso Brooke, chiedendole di non andare oltre con questa farsa: Katie dovrà sapere la verità, perchè questa incertezza la sta nuovamente riportando sulla cattiva strada.

© Riproduzione Riservata.