Belen Rodriguez / News: lontana da Andrea Iannone, vuole tornare con Stefano De Martino? (oggi, 4 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ LONTANA DA ANDREA IANNONE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - I fan della coppia non ci speravano affatto, ma ultimamente Belen Rodriguez e Andrea Iannone non sembrano affiatati come prima: la showgirl argentina sembra abbia trascorso le feste natalizie - e anche il Capodanno - lontana dal fidanzato, e i due non sembra si siano fatti gli auguri nemmeno sui social network. Una cosa che a molti è sembrata davvero strana, sopratutto perché entrambi sono sempre stati molto attivi del lanciarsi dediche tramite i rispettivi account, soprattutto quando non potevano vedersi. Insomma, Belen Rodriguez e Andrea Iannone forse non stanno vivendo un momento felice nella loro storia ma per adesso non si sa nulla riguardo il motivo di questo presunto allontanamento. Nessuno dei due ha detto nulla fino a ora ma, se fossero effettivamente in crisi, la notizia giungerebbe davvero come un fulmine a ciel sereno dato che si vociferava che stessero addirittura cercando casa insieme e dato che Belen ha più volte detto di essere innamorata di Andrea Iannone.

BELEN RODRIGUEZ LONTANA DA ANDREA IANNONE, VUOLE TORNARE CON STEFANO DE MARTINO? (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - C'è chi dice che l'allontamente di Belen Rodriguez da Andrea Iannone sia da attribuire a un presunto riavvicinamento con il suo ex marito Stefano De Martino che, lungi dall'averla dimenticata, vorrebbe tornare insieme a lei e rimettere insieme la propria famiglia. La showgirl argentina, pur avendo detto più volte di non voler tornare indietro per stare con l'ex, non è mai stata completamente insensibile a Stefano e più volte il suo sguardo si è rabbuiato quando le hanno ricordato il suo nome. Qualche tempo fa è stata vista piangere in mezzo alla strada mentre stava parlando al telefono, e voci molto insistenti hanno detto che dall'altro capo c'era proprio Stefano De Martino. Che alla fine il ballerino sua riuscito a far capitolare la sua ex moglie? Non lo sappiamo, ma certo è che se tornassero insieme sarebbero in molti a esserne sorpresi e felici. Soprattutto Andrea Iannone, che però potrebbe essere colui che soffrirà di più in tutta questa storia.

