CADUTA LIBERA/ Federica è ancora campionessa. Chi giocherà oggi, 4 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

CADUTA LIBERA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 4 gennaio 2017) - Il noto conduttore Gerry Scotti è pronto a dirigere una nuova puntata di Caduta libera, questa sera, mercoledì 4 gennaio 2017, su Canale 5. Prima di scoprire le nuove sfide vediamo cosa è successo ieri. La campionessa Federica prova a battere tutti gli sfidanti presenti nello studi. La sfida di domande parte contro il numero 1, si tratta di Sammy, il barman vecchia conoscenza di questo programma, ma come altre sere, anche in questa cade e quindi l'avvocato al centro è libera di scegliere il piede. Opta per il bianco e trova subito una vita che purtroppo non le serve essendo alla prima gara, si passa così a Serena, anche lei già partecipante del gioco. La concorrente numero 8 si presenta dicendo che è casalinga e madre di due bambini, mentre Federica comunica di essere in compagnia del proprio fidanzato.

Si riparte a suon di domande e dopo la battaglia tra queste due donne, la vittoria spetta alla campionessa che trova nel piede nero 5 mila euro. Il numero 5 è Salvatore, un agente di Napoli, tocca a lui prendere parte al gioco, dalle domande però ancora una volta l'avvocato biondo riesce a portare a casa la vittoria e così apre il piede bianco. All'interno ci sono 50 mila euro, la cifra più alta, si continua a giocare con la sfidante numero 4, Chiara, che è in attesa di occupazione, nemmeno lei riesce a battere Federica però. Il suo montepremi si incrementa con la cifra di 1000 euro che esce dal piede bianco, dovrà sfidare ora un uomo e si tratta di Andrea, il numero 3 che nella vita fa l'insegnante.

La campionessa lo batte ed apre il piede nero e trova 5 mila euro, subito dopo sceglie di sfidare Anna, la concorrente numero 2, anche lei in cerca di lavoro. La gara dura molto poco e Federica può aprire il piede bianco da lei scelto, esso contiene 15 mila euro e così il suo montepremi arriva a 76 mila euro. Il numero 9 è Luca e gioca per la prima volta nel programma, la sua professione è il violinista, quest'ultimo diventa un'altra vittima dell'avvocato che continua ad incrementare il suo budget. Viene aperto il piede nero ed al suo interno c'è il Raddoppia, ancora una sfida aspetta la campionessa e seleziona la biologa Silvia, concorrente numero 10. Anche lei cade nella botola e si va avanti con il gioco, 5 mila euro è la cifra che esce dal piede bianco, la sfida successiva si gioca contro il numero 7.

Nella presentazione dichiara di chiamarsi Walter e di essere una guardia costiera, dopo ciò inizia la gara di domande e a vincere è per l'ennesima volta Federica. Apre il piede nero e trova 15 mila euro poi si avvia all'ultima gara di domande e resta solo Giulia, concorrente numero 6, essa è un'agente della polizia di stato. Anche quest'ultima donna perde e quindi la campionessa può aprire l'ultimo piede, bianco, che rivela la cifra di 1000 euro, si arriva agli Ultimi 10 passi con 173 mila euro. Nei 3 minuti a disposizione che ha però non riesce a rispondere a tutte le domande e ciò la fa cadere nella botola.

