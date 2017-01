Chicca Rocco e Giovanni Masiero / Lei è incinta, aspettano un bambino: se sarà femmina la chiameremo Alessia in onore della Marcuzzi (Oggi, 4 gennaio)

CHICCA ROCCO E GIOVANNI MASIERO IN ATTESA DEL LORO PRIMOGENITO: DALLE PAGINE DI CHI L'ANNUNCIO UFFICIALE DELLA GRAVIDANZA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - E alla fine Chicca Rocco ce l'ha fatta. Nessuno avrebbe mai puntato un soldo sulla sua storia d'amore con Giovanni Masiero soprattutto dentro la casa del Grande Fratello ma poi tutto è cambiato una volta fuori. Quello che sembrava essere solo un capriccio (impressione comune dei gieffini che condividevano la casa con loro e anche dei telespettatori) alla fine si è rivelato un grande amore. I due gieffini hanno costruito una splendida vita insieme e adesso si prepara ad accogliere il loro primogenito. La coppia si è conosciuta al Grande Fratello 13 e la scorsa primavera è convolata a nozze. E adesso? Proprio alle pagine di Chi e all'amico Gabriele Parpiglia hanno affidato la lieta novella. Lo stesso giornalista, qualche ora fa, ha pubblicato sui social questa foto tratta proprio dal numero del settimanale in edicola Oggi, dove si legge che il bambino nascerà in primavera. I due non si sbilanciano ancora sul sesso del nascituro ma sembra che abbiano le idee chiare sul nome in caso fosse femmina: il suo nome sarà Alessia in onore della Marcuzzi che è stata un po' il loro cupido. Al momento i due tacciono e sui social non hanno commentato la notizia ma siamo sicuri che presto sapremo qualcosa di più.

