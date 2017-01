DALL'ALBA AL TRAMONTO 3 / Anticipazioni del 4 gennaio 2017: Kate è viva! Sbarca in Italia la nuova stagione con D.J. Cotrona

DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 4 GENNAIO 2017: LA SERIE - Sbarca in Italia nella terza serata di Rai 4 di oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, la serie horror Dall'alba al tramonto 3, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi, intitolati "Head Games" e "La Reina". Lo show ispirato alla pellicola omonima del 1996, guidata da Robert Rodriguez, scende in campo con un nuovo capitolo di successo, di cui il celebre regista curerà alcune puntate. "Abbiamo un cast eccezionale", ha rivelato in un'intervista a TvLine, "i personaggi sono più magnetici e stratificati". Le premesse ci sono tutte, soprattutto se consideriamo che sia cast che regia subiranno dei cambiamenti. Un bel cambiamento se consideriamo che fino a qualche mese fa l'emittente El Rey aveva messo in dubbio di voler proseguire con una nuova stagione. Alcuni dei nomi che troveremo dietro la telecamera saranno Alejandro Bruguéss, Dwight Little ed Eduardo Sanchez, tre fra i maggiori esperti di horror. New entry anche fra gli attori. Entrano di diritto nel cast principale Maurice Compte, già conosciuto in serie di successo come Narcos e Breaking Bad, e l'attrice Nicky Whelan che abbiamo incontrato in House of Lies. Compte in particolare interpreterà Brasa, un uomo misterioso che si avvarrà dei servizi dei fratelli Gecko, ancora in fuga, mentre per scoprire chi sarà Whelan dovremo attendere invece la messa in onda di questa sera. Novità anche per quanto riguarda Tom Savini, già presente nel film di Rodriguez con il ruolo di Sex Machine, il motociclista che nelle prime due stagioni dello show è stato interpretato da Jake Busey. In questo suo nuovo lavoro lo vedremo invece nei panni di un cacciatore di demoni in pensione, Burt. Marko Zaror nel ruolo del guerriero Zolo e Ana de la Regura in quelli di Lord Venganza, una delle eccellenze dei Culebra, compltano infine i nuovi volti che vedremo nei prossimi dieci episodi. Per approfondimenti e informazioni, è possibile consultare la pagina ufficiale Facebook de Dall'alba al tramonto 3, disponibile a questo indirizzo.



DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 4 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "HEAD GAMES" - Sei mesi prima della distruzione del Titty Twister, i fratelli Gecko vengono chiamati all'appello dai Signori sopravvissuti e scoprono da Lord Venganza che ora possono considerarsi dei collezionisti. Nel presente, i due fratelli cercano di catturare il proprietario di un bar, Alonzo, che in seguito cercherà di uccidere Lord Venganza senza successo. Si scopre in seguito che subisce l'influenza di un demone, che sta controllando la mente di tutti i dipendenti di Jed. I due fratelli iniziano a nutrire dei forti sospetti, inseguendo uno dei dipendenti fino al rifugio in cui si nasconde il demone. Seth salverà poi Richie dal controllo della creeatura, mentre i Signori e Gonzalez iniziano a discutere del fatto che molti demoni sono prigionieri, mentre sei membri vengono uccisi in una trappola. Kate, rivelando al gruppo di esseere ancora viva, riceve da Brasa un amuleto misterioso.



DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 4 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "LA REINA" - Cinque mesi prima, Kate si rivela come Amaru mentre si trova rinchiusa in un istituto psichiatrico. Intanto, Gonzalez e Ximena indagano su una scia di attacchi messi a punto dai Culebra e finiscono per affrontare Brasa. I fratelli Gecko cercano invece Santanico nella speranza di convincerlo ad unirsi a loro nella lotta contro i demoni, ma la donna rivelerà di essere impegnata in un combattimento a Piedras Negras e rifiuterà inizialmente l'offerta. Santanico ha ormai stretto una relazione con Manola, che verrà tuttavia uccisa da Amaru, mentre la prima eliminerà Olmeca ed infine si unirà ai fratelli.

