DANCE DANCE DANCE/ Terza puntata: diretta, coppie e concorrenti. Pronti per il primo Dance-Off e la prima eliminazione? (oggi, 4 gennaio 2017)

DANCE DANCE DANCE, TERZA PUNTATA: DIRETTA, COPPIE E CONCORRENTI IN GARA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Terzo appuntamento con Dance Dance Dance sul piccolo schermo di FoxLife: oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, i concorrenti del talent dedicato alla danza saranno pronti ad andare nuovamente in scena, portando sul palcoscenico alcune delle più famose coreografie e videoclip degli ultimi tempi, in un'atmosfera magica e carica di divertimento. Alla guida ritroveremo Andrea Delogu e Diego Passoni, che di esibizione in esibizione lasceranno la parola a Luca Tommassini, Timor Steffens e Vanessa Incontrada, i tre giudici di Dance Dance Dance che hanno il compito di commentare e fornire un punteggio per ogni performance. Dopo settimane di duro allenamento, le coppie in gara dovranno fare scintille: ad ogni appuntamento la gara si fa più ardua e aumenta anche il rischio di dover lasciare il programma. Più tardi, il pubblico potrà ritrovare in scena le coppie composte da Mirco Bergamasco e la moglie Ati Safavi, i tuffatori Tania Cagnotto e Giovanni Tocci, gli attori Claudia Gerini e Massimiliano Vado, i volti di Violetta Clara Alonso e Diego Dominguez, la fashion blogger Chiara Nasti e Roberto De Rosa e Raniero Monaco di Lapio con la moglie Beatrice.

DANCE DANCE DANCE, TERZA PUNTATA: IL DANCE-OFF È DIETRO L'ANGOLO (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il terzo appuntamento con Dance Dance Dance lascerà spazio ad un momento della gara ancora inedito per i telespettatori: il Dance-Off. Dopo la prima puntata del talent show, erano due le coppie che - avendo ottenuto i punteggi più bassi - occupavano gli ultimi posti in classifica ed erano dunque a rischio eliminazione: quella composta da Chiara Nasti e Roberto De Rosa e quella che vede gareggiare Mirco Bergamasco al fianco della moglie Ati. Entrambi hanno avuto una possibilità di riscatto: i primi l'hanno colta al volo, riuscendo ad occupare la quarta posizione in classifica; mentre i secondi sono rimasti fanalino di coda. Insieme alla coppia formata dai due tuffatori olimpici - Tania Cagnotto e Giovanni Tocci - dovranno dunque affrontare il Dance-Off, che porterà alla prima eliminazione sul palco di Dance Dance Dance. A chi toccherà lasciare il talent show di Fox Life?

DANCE DANCE DANCE, TERZA PUNTATA: LUCA TOMMASSINI, GIUDICE, SI RACCONTA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Insieme a tutti e 12 i concorrenti in gara a Dance Dance Dance, stasera - mercoledì 4 gennaio 2017 - torneranno in scena anche i tre giudici, Luca Tommassini compreso. Il direttore artistico, coreografo, ballerino e noto volto anche del talent show X Factor, parlando in esclusiva sulle pagine di LetteraDonna, ha chiarito qual è il tempo che dedica solo ed esclusivamente alla danza: “Ballo solo nel privato” ha confessato “o quando sono coreografo di un film. Ultimamente ho lavorato per la pellicola Nun è Napule dei Manetti Bros, con Claudia Gerini, e ho anche danzato”. Tommassini ha anche ricordato come è stato lavorare al fianco di Madonna: “Come dico nel mio libro Fattore T, Madonna è il più grande direttore artistico che ci sia! L’incontro con lei è stato fondamentale, sia per la mia carriera da ballerino che per la mia formazione come direttore artistico”. Il giudice di Dance Dance Dance ha anche ammesso che Madonna gli ha insegnato “Inconsapevolmente, tutto il mestiere”. Pronti a ritrovalo in scena?

