DETTO FATTO/ La ricetta dei paccheri di D'Ambrosio e consigli di look e make-up: cosa andrà in scena oggi, 4 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

DETTO FATTO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 4 gennaio 2017) - Detto Fatto non è solo un proverbio, ma anche un titolo di un programma del primo pomeriggio di Rai 2, programma che ha per scopo quello di suggerire tante ricette di cibo e consigli di trucco e di moda che abbiano in comune facilità e velocità di realizzazione. Solo seguendo Detto Fatto milioni di italiani hanno imparato ricette che non avrebbero mai creduto, portando sulle proprie tavole o nel proprio look tante belle innovazioni semplici e di grande effetto. In attesa di scoprire cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Detto Fatto, riassunto ultima puntata - La cucina è un argomento che non manca mai, e le ricette sono sempre golose e alla portata di tutti. Abbiamo assistito ai consigli di Pasquale d’Ambrosio per la preparazione dei paccheri viola ripieni di scamorza affumicata e patate, un primo delizioso e delicato che solletica tutti i palati più sopraffini. I paccheri, poi, sono una pasta fatta in casa a base di acqua e farina, ideale anche per chi è intollerante all’uovo. Non poteva mancare anche il pasticcere d’eccezione Francesco Saccomandi, che ha raccontato la storia e la ricetta originale della S’More cake. Questa torta viene preparata con un mix di dolce e salato, inserendo un marshmallow e del cioccolato in tavoletta tra due crackers come per creare un piccolo panino. Avvicinando questo sandwich alla fiamma, il marshmallow si abbrustolisce, mentre il cioccolato si fonde diventando morbido e pieno di sapore. Gennaio è anche il mese delle spose d’inverno, e lo sa anche la regina dei matrimoni Pinella Passaro. Nella puntata il tema era un matrimonio celebrato nella splendida Certosa di Pavia, il cui tema era lo stile Shabby. Mix di antico e moderno, di crinoline vittoriane che strizzano l’occhio alla sensualità e al gusto, lo shabby chic mette d’accordo quasi tutti e si conferma come lo stile del momento per i matrimoni e le cerimonie importanti. Ovviamente i tutorial di moda non si limitano al momento delle nozze, ma spiegano come effettuare trucchi e capelli adatti anche alla vita di tutti i giorni, per apparire glamour e non scontate. In aiuto di Cristina è corso Stefano Bonomi, che con la collaborazione di Alioscia Mussi ha rifatto completamente il look di questa bellissima donna. La truccatrice ha spiegato come ottenere un make up effetto nude molto naturale, senza esagerare con i colori ma allo stesso tempo dando risalto ai lineamenti del viso e alla bocca. Ancora look verso la fine della puntata, dove l’immancabile ed onnipresente Giovanni Ciacci ha preso sotto la sua ala protettiva Noemi, una ragazza molto timida e poco curata ma dal grande potenziale da esprimere. Ciacci ha letteralmente trasformato un’anonima ragazza in una donna piena di fascino e di stile, intervenendo sui suoi capelli e sul suo look e facendole sprigionare tanta sicurezza in sé stessa. Se si parla di bellezza non si può non fare menzione della naturopata Martina Rodini, che aiuta a restituire tono ed elasticità alla pelle del viso, magari provata dallo stress e dagli eccessi delle feste. Per riprendere il proprio viso in mano occorre uno scrub, e Martina ne suggerisce uno alle mandorle accompagnato da una maschera nutriente a base di avocado. Lo scrub elimina le cellule morte grazie alla farina di mandorle e all’olio di cocco, che hanno forte potere esfoliante. Dopo aver cancellato le tracce di impurità dal viso la pelle può essere nutrita con una maschera fresca da lasciare in posa per almeno 30 minuti. In questi giorni che precedono l’Epifania non potevano mancare i tutorial per realizzare una calza della Befana che faccia contenti grandi e piccini: che sia modaiola o classica, la Befana porta dolci e regali e porta via tutti i ricordi delle feste, quindi va celebrata come si deve. In puntata è intervenuta Emanuela Tonioni, che ha spiegato come realizzare la classica calza in versione tartan, rendendo disponibile sulla pagina Facebook ufficiale anche un modello di carta per seguire le forme e crearne una a casa propria.

