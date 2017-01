DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni puntata 4 gennaio 2017: la scoperta di Goku

DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 GENNAIO 2017 - Torna l’appuntamento con il cartone animato Dragon Ball Super su Italia 1. Oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, andrà in scena una nuova puntata a partire dalle 13.45: le anticipazioni rivelano che una sfera di energia venutasi a creare durante lo scontro tra Goku e Lord Beerus potrebbe ditruggere la Terra, ma il dio della distruzione fa in modo di neutralizzarla. Nel frattempo, il Saiyan scopre che grazie al Super Saiyan God può conseravare lo stesso potere anche rimanendo a livello Super Saiyan. In attesa di scoprire sul piccolo schermo cosa ci riserverà l’episodio di oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, vediamo cosa è successo ieri. Dragon Ball Super, ecco dove siamo arrivati - La puntata di mercoledì 3 gennaio del cartone animato è stata la dodicesima della Saga degli dei e si è aperta con Goku, ormai trasformatosi del Dio dei Super Sayan grazie all'aiuto di Vegeta, Gohan, Goten, Trunks e il piccolo figlio che Videl porta in grembo, che combatteva testa a testa contro Beerus (altrimenti detto Bills-sama) il dio della distruzione. Il suo intento è quello di distruggere il pianeta Terra e tutti i suoi abitanti, ma se Goku l'avesse sconfitto avrebbe dovuto rinunciare ai propri propositi e abbandonare la Terra per sempre. Goku ha ritrovato coraggio, sentendo di riuscire a controllare sempre più il potere del Dio dei Super Sayan. Nel frattempo Bulma, Junior, Gohan e gli altri sono arrivati nei pressi del combattimento con una navicella, ma questa ha cominciato a dare segni di cedimento. L'unico rimasto impassibile è Vegeta, che riesce a vedere la battaglia da qualunque distanza. Goku e Beerus si sono allontanati ulteriormente e quest'ultimo ha provato a colpire Goku alle spalle, ma il Sayan ha parato l'attacco. I due si sono fronteggiati senza esclusione di colpi, generando raffiche di vento potentissime sulla Terra nonostante fossero lontanissimi nell'Universo. Re Caio nel frattempo è in pensiero, perché ha notato la potenza che lo scontro e teme che la Terra possa comunque frantumarsi, seguita dall'intero Universo. Solo altri due scontri sarebbero stati sopportati, poi l'Universo sarebbe crollato. Purtroppo Re Caio non poteva intervenire per fermare la battaglia e ha dovuto affidarsi al fato e alla forza del Dio dei Super Sayan. Il secondo scontro fra i due combattenti è stato ancor più devastante ed entrambi sono rimbalzati all'indietro. La navicella di Bulma ha rischiato seriamente di disintegrarsi, riuscendo tuttavia a resistere nonostante diverse ammaccature. A Satan City ha cominciato a diffondersi il terrore, visto che le onde d'urto facevano cadere per terra molte persone che si trovavano per strada. A quel punto la navicella di Bulma è riuscita a tornare a terra, mentre Goku era ancora alle prese con il potentissimo Beerus. Entrambi sono stremati, desiderosi di chiudere quanto prima la contesa. Beerus ha affermato che lo scontro era proprio come l'aveva sognato e ha fatto i complimenti a Goku. Quest'ultimo ha ricambiato i complimenti, affermando che era tutto merito del dio della distruzione se è riuscito ad arrivare quel livello così elevato di potenza. Goku era intenzionato a superare il livello che aveva ottenuto, diventando più potente di un Dio. Beerus ha generato un fascio di luce triangolare, mentre il Dio dei Super Sayan preparava l'onda energetica. Dopo alcuni istanti di studio entrambi hanno scagliato il proprio attacco a distanza. Goku ha affermato di non riuscire a resistere alla potenza di Bills-sama in realtà la sua onda energetica ha avuto la meglio, investendo in pieno il mostro.

