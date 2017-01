FRENCH KISS/ Su Rai Movie il film con Meg Ryan e Kevin Kline

FRENCH KISS, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: IL CAST (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - La commedia romantica French Kiss va in onda stasera, 4 gennaio 2017, su Rai Movie. Il film è del 1995, a cura del regista Lawrence Kasdan mentre il soggetto cinematografico e la sceneggiatura sono stati curati e sviluppati da Adam Brooks. Nel cast sono presenti tantissimi attori di grande spicco, come la protagonista, che ha il volto di Meg Ryan, la fidanzatina d’America che ha recitato in commedie romantiche di successo, come Harry ti presento Sally, Insonnia d’amore e C’è posta per te. Accanto alla Ryan recita Kevin Kline, nei panni del ladro francese, Luc, Timothy Hutton (il fidanzato di Kate), Jean Reno (il poliziotto francese ormai amico di Luc) Francois Cluzet, Victor Garrivier e Susan Anbeh.

FRENCH KISS, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: LA TRAMA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il film racconta la storia di una donna di nome Kate (Meg Ryan), di nazionalità americana ma fidanzata con un ragazzo canadese di nome Charlie (Timothy Hutton). I due innamorati vivono a Toronto ma Kate non ha ancora la cittadinanza canadese. Charlie, a causa del suo lavoro, è costretto a viaggiare molto, infatti un bel giorno comunica all’amata Kate che deve recarsi a Parigi per un importante impegno di lavoro. Kate però a causa della sua paura folle di volare decide di non accompagnare Charlie a Parigi, inoltre la ragazza non possiede ancora la cittadinanza quindi non può spostarsi da Toronto. Arrivato a Parigi però Charlie incontra una bellissima ragazza parigina, Juliette (Suzan Anbeh) e così chiama Kate per avvisarla che si è innamorato di un’altra donna e non ha più intenzione di tornare da lei. Kate è incredula e sconcertata di fronte a queste parole, vuole però in tutti i modi riconquistare l’amore di Charlie così decide di partire alla volta di Parigi nonostante la sua paura dell’aereo. Sul volo che conduce Kate a Parigi, conosce un ragazzo di nome Luc (Kevin Kline). Si tratta in realtà di uno squattrinato, di professione ladro il quale sta trasportando una collana rubata e ha intenzione di farla passare alla dogana. Con questa collana Luc vuole ricavare un bel po’ di soldi rivendendola e realizzando il sogno della sua vita, ossia comprare un bellissimo terreno in cui coltivare la propria vigna. Luc vedendo l’ingenuità e la semplicità della giovane Kate decide di usare proprio la ragazza nascondendo la sua collana nella borsa. Luc ha inoltre intenzione di accompagnare la ragazza all’albergo dove si trova il fidanzato ma Kate decide di prendere un taxi e questo manda all’aria il primo tentativo di Charlie di recuperare il suo importante bottino. Da qui in poi ci saranno per la bella Kate tutta una serie di avventure, tra i vani tentativi del ladruncolo di recuperare ciò che è suo e il tentativo della ragazza di riconquistare Charlie.

© Riproduzione Riservata.