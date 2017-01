Fabrizio Corona / News: qual è la causa del suo declino? (oggi, 4 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, LA SUA ROVINA È STATA LA DROGA? (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il 2017 non si apre sotto i buoni auspici per Fabrizio Corona, che ha salutato l'inizio dell'anno nuovo da dietro le sbarre del carcere di San Vittore. Nonostante la sua fidanzata Silvia Provvedi pensi sempre a lui e cerchi di fargli arrivare il suo affetto anche da fuori la prigione, il re dei paparazzi si trova adesso solo a combattere i suoi demoni. Uno dei motivi che lo avevano portato alla rovina qualche anno fa? L'uso di droga, come confidò al Maurizio Costanzo Show. "Ragazzi non drogatevi, io mi sono rovinato la vita. Se uno la prova all'inizio deve avere la forza di fermarsi per uscirne. È normale quando hai quei ritmi di vita come i miei prima dell'arresto. Ammetterlo è stato difficilissimo. Ma poi capisci che se tiri fuori le tue debolezze, questo ti aiuta a riscattarti. Ho avuto la fortuna di avere un assistente sociale che mi ha fatto diventare una persona migliore", aveva confidato lo scorso anno prima del nuovo arresto. Che sia questa la causa di tutti i suoi problemi?

FABRIZIO CORONA E IL PASSATO DIFFICILE, RIUSCIRÀ AD AVERE UN 2017 MIGLIORE? (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Fabrizio Corona dovrà affrontare una nuova udienza del processo il 25 gennaio e non si sanno ancora quali potranno essere le sorti dell'ex re dei paparazzi. L'uomo potrebbe passare ancora molto tempo dietro le sbarre e non si sa se i vuoi avvocati - che pure hanno cercato di proporre numerosi accordi ai giudici - riusciranno a tirarlo fuori in breve tempo. Per adesso a combattere per lui fuori sembrano esserci solo sua madre Gabriella e la fidanzata Silvia Provvedi mentre rispetto a quando fu arrestato la prima volta, nessuno del mondo della cultura si è mobilitato a suo favore. Fabrizio Corona sembra non avere più amici dalla sua parte e anche la sua ex moglie Nina Moric e l'ex fidanzata Belen Rodriguez provano solo pena per lui e non hanno mai detto di supportarlo in questa difficile vicenda. Insomma, Fabrizio Corona può contare su poche persone e, anche se dovesse uscire dal carcere, non sarebbe una bella cosa con cui fare i conti.

