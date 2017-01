Hunger Games / Il film con Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth in onda su Italia 1. La trama e il cast (Oggi, 4 gennaio)

HUNGER GAMES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: IL CAST (OGGI, 4 GENNAIO 2017) – Questa sera, mercoledì 4 gennaio, su Italia 1 viene trasmesso il film Hunger games. Un thriller fantascientifico del 2012 con la regia di Gary Ross ed il soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da Suzanne Collins. Nel cast sono presenti diversi interpreti tra cui da Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Woody Harrelson ed Elizabeth Banks.

HUNGER GAMES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: LA TRAMA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) – Siamo in un futuro nel quale gli Stati Uniti non esistono più. C'è invece Panem, una nuova nazione che ha per capitale la città di Capitol City, che consta di tredici dipartimenti. Uno di questi è totalmente privo di abitanti, annientati in seguito ad una tentata rivolta, e proprio a causa di questo avvenimento passato ogni anno vengono estratti a sorte due ragazzi per ogni distretto (un maschio e una femmina) con l' idea di farli gareggiare agli Hunger Games. Questi non sono altro che crudeli sfide alla fine delle quali un partecipante soltanto rimarrà in vita. La ragazza sorteggiata nel Distretto 12, quello che versa in condizioni peggiori, si chiama Primerose Everdeen, ma sua sorella maggiore Katniss si offre di combattere al suo posto per preservarla dalla morte, anche perché è molto brava nel tiro con l' arco. L' altro partecipante per il Distretto 12 è Peeta Mellark, il figlio del fornaio, e la cosa agita parecchio Katniss in quanto proprio il ragazzo qualche tempo prima aveva fatto dono a lei e sua sorella di un po' di pane, cosa che aveva permesso alle due ragazze di non morire di stenti. Ad ogni modo, quando Peeta e Katniss vengono portati al cospetto di Haymitch Habernathy, il loro allenatore, questi rivela che l' unica cosa che potrebbe consentire loro di rimanere in vita è il favore degli Sponsor, in altre parole il pubblico, in quanto questi potrebbero fare loro dono di alimenti e medicinali. I risultati dei corsi a cui i combattenti si sottopongono prima dell' inizio dei giochi parlano chiaro: Katniss è quella che ha maggiori probabilità di vittoria, con undici punti su un punteggio massimo di dodici. La ragazza rimane però contrariata quando Peeta, in diretta televisiva, confessa di essere innamorato di lei, in quanto in questa azione lei non vede nient' altro che un modo di accaparrarsi le simpatie del pubblico. Gli Hunger Games prendono il via e la maggior parte dei partecipanti muore in meno di dieci ore. Peeta stringe alcuni patti con alcuni rivali provenienti dai distretti più ricchi e, anche se questi vorrebbero uccidere Katniss, proprio Peeta li mette sulla cattiva strada in maniera tale da proteggere l' amica. Dal canto suo, Katniss si allea con Rue, appartenente al Distretto 11, e insieme riescono a distruggere le scorte dei favoriti prima che quest' ultima venga uccisa. Dopo una rivolta che ha coinvolto il Distretto 11, le regole del gioco vengono leggermente modificate, in quanto viene stabilito che i vincitori potranno essere due, a condizione che appartengano allo stesso distretto: questo allo scopo di concentrare l' attenzione del pubblico su Peeta e Katniss, "gli sfortunati amanti" e quindi il loro sostegno. Katniss rivede Peeta e capisce che il ragazzo prova davvero qualcosa per lei e decide di recarsi al festino indetto per tutti i combattenti in quanto potrà trovare ciò che a lei serve, ossia un medicinale per Peeta, ferito gravemente. Dopo aver battuto Cato, il capo dei favoriti, rimangono solo Katniss e Peeta, ma le menti del gioco decidono di ritornare alle vecchie regole e far vincere solo uno dei due. Quando pero realizzano che i ragazzi vogliono suicidarsi fanno retromarcia e dichiarano la vittoria di entrambi. Katniss e Peeta fanno perciò ritorno a casa, mentre Snow, presidente di Panem è impegnato a capire cosa fare ora che i due hanno fatto loro malgrado scoppiare una nuova ribellione osando mettere in discussione le regole del gioco.

© Riproduzione Riservata.