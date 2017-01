I Fatti Vostri / Oroscopo del giorno di Paolo Fox di oggi 4 Gennaio 2016

I Fatti Vostri, Oroscopo del giorno di Paolo Fox del 4 Gennaio 2017: ecco le previsioni dell'oroscopo del giorno tratte dal consueto appuntamento nella rubrica quotidiana del programma televisivo di Rai 2 "I fatti vostri" a cura di Paolo Fox. I segni vengono come sempre divisi nelle categorie a 2,3,4 e 5 stelle in base all'indice di positività del periodo. 2 stelle a... - Gemelli: ogni cosa che fate, ultimamente, sembra andare al rallentatore. E' un periodo di ritardi e dovrete faticare per spingere verso la giusta direzione anche situazioni già predisposte che dovrebbero scorrere in autonomia. Sono giornate ricche di piccoli combattimenti da affrontare, siate forti perché le cose andranno migliorando già da domani. - Vergine: siete arrabbiati e nervosi a causa della Luna dissonante che vi arreca continuo disagio. C'è da dire però che siete soliti prendervela per ogni cosa in disordine, anche a casa. Provate a lasciarvi andare un po' di più e vivete questo periodo come un periodo di programmazione per il futuro, non fatevi prendere dall'ansia e gestite le situazioni amorose con prudenza. - Sagittario: prudenza consigliata anche per voi! Liberatevi di qualche peso; verranno periodi stressanti e non siete soliti piegarvi a situazioni che vi fanno sentire in gabbia, potreste non reggere. Approfittatene per mettere in discussione tutto ciò che potrebbe ostacolarvi o infastidirvi nei mesi a venire e ricordate che dal 13 in poi inizierà un periodo nuovo per tutti quelli che tra di voi hanno avuto grosse difficoltà negli ultimi mesi! 3 stelle a... - Ariete: in questi giorni siete agitati, nervosi, vi svegliate la mattina arrabbiati e non sapete chi prendere a cornate. Occhio, perché potreste prendervela con le persone sbagliate! Approfittate di queste giornate per mettere in regola i vostri conti. Giove al momento è ancora contro, ma nei prossimi mesi avrete Venere nel segno e tra Gennaio e Maggio subirete cambiamenti o vivrete nuove opportunità, tenete duro! - Toro: Febbraio potrà portare a grandi emozioni! Non preoccupatevi del periodaccio attuale, avete tutta l'energia e l'autoironia necessari ad affrontarlo senza risentirne troppo. Non ci riuscite soltanto quando vi arrabbiate e Dicembre ha messo alla prova i vostri nervi soprattutto in amore, ma avete tutto Gennaio a vostra disposizione per recuperare. - Acquario: sono giornate un po' stressanti ma ricche di soddisfazioni. Negli ultimi mesi qualcuno di voi potrebbe aver deciso di vivere nuovi amori e mettere la testa a posto, è un periodo segnato dalla passione. Tuttavia Giove è ancora in triagono e lo sarà per i prossimi mesi; occhio quindi alle spese soprattutto se riguardano la casa. 4 stelle a... - Cancro: Venere e Marte sono in ottimo aspetto. Entro una settimana potreste ricevere proposte d'amore o vivere comunque delle belle emozioni. In questi giorni siete molto "osservati" e lo sarete ancora di più da metà anno, segno che le stelle sono dalla vostra parte. Purtroppo però avete ancora Giove contro, non mancheranno quindi i soliti piccoli problemi. Fate parte di quei segni che vivono male senza amore e potreste quindi essere un po' tristi se la situazione sentimentale fosse negativa, ma non disperate. - Bilancia: il vostro è un cielo importante e lo sarà ancora per i prossimi mesi, ma dovrete iniziare a fare pulizie di primavera anticipate già da Febbraio, soprattutto in amore. Ragionate in funzione dei grossi cambiamenti che l'anno nuovo vi prospetterà, chiudete le situazioni sbagliate e approfittatene per le modifiche di ruoli, anche sul posto di lavoro. Non esitate, meglio un rimorso che un rimpianto, ma con razionalità! - Scorpione: buono l'aspetto di Venere e Marte. Entro 10 giorni anche gli scorpione che sono stati male negli ultimi mesi potrebbero ricevere le prime soddisfazioni, incluse nuove chance. E' un periodo ottimo per i progetti e potreste rivivere vecchi amori, per un ritorno o per un vostro ripensamento, riscoprendovi più passionali ed erotici che mai. 5 stelle a... - Leone: tra i segni favoriti del 2017. Puntate tutto su questa settimana perché la prossima andrà in calo, affrontate le vostre scelte importanti adesso stesso qual'ora ce ne siano, perché da Febbraio a Maggio avrete un periodo favorevole in amore. Buttatevi e se necessario ampliate i vostri orizzonti perché siete persone forti e potete trarre beneficio dalle novità. Occhio soltanto ai soldi perché Saturno è ancora un po' dissonante. - Capricorno: siete come sempre molto sbrigativi, soprattutto quando avete in cantiere grossi progetti. Il consiglio però è quello di passare i primi mesi a radunare le vostre idee e fare mente locale, non lanciatevi in situazioni spericolate (nemmeno in amore) prima della primavera. Occhio a pesare le parole soprattutto con i segni più intriganti ma al tempo stesso più pragmatici, ovvero pesci, scorpione e gemelli. - Pesci: Gennaio e Febbraio saranno mesi importanti. L'anno inizia bene ma finirà meglio e trarrete buoni risultati soprattutto dalle novità. 5 stelle anche in amore, gestirete bene le vecchie situazioni o potrete imbattervi in nuovi interessanti incontri.

