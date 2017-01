IL SEGRETO/ Anticipazioni: Bosco riprende a dubitare di Berta, la sua pazzia verrà scoperta? (Oggi, puntata 4 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 4 GENNAIO: I NUOVI DUBBI DI BOSCO - I telespettatori de Il Segreto seguono con un po' di apprensione gli ultimi avvenimenti relativi alle sorti di Bosco, coinvolto nelle manipolazioni di Berta e Donna Francisca. Sebbene abbia seriamente preso in considerazione il trasferimento alla villa, il figlio di Pepa e Tristan continuerà a credere che l'amante stia nascondendo qualcosa. Per questo, mettendo da parte la sua solita ingenuità, deciderà di indagare più a fondo per capire cosa possa esserci di così grave da turbare la balia di Beltran fino a questo punto. Anche Rosario verrà coinvolta nelle indagini del ragazzo: a lei Bosco chiederà di frugare nella borsa di Berta per capire se possa esserci qualche documento o qualche foto compromettente. La verità sulla pazzia della balia verrà finalmente svelata? La ragazza sarà anche al centro dei pensieri di Donna Francisca, convinta che sia giunta l'ora di liberarsi una volta per tutta di lei: raggiungerà il suo obiettivo, aiutata dal prode braccio destro Mauricio?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 4 GENNAIO: ELISEO ESCE DI SCENA? - Riusciranno i Santacruz a liberarsi di Eliseo una volta per tutte? Nella puntata de Il Segreto che andrà in onda oggi su Canale 5 Severo e Carmelo continueranno a portare avanti il loro piano per fare in modo che Eliseo esca di scena una volta per tutte, lasciando campo libero alla felicità di Sol con Lucas. Per questo Santacruz farà credere al cognato di fidarsi di lui e gli consegnerà un assegno per il suo lavoro nell'impresa di famiglia. L'uomo partirà subito per Villalpanda per spendere i soldi e l'occasione sarà più che favorevole per la famiglia al completo per meditare sulla strategia da seguire: Candela, Severo, Carmelo, Lucas e Sol saranno più convinti che mai di impegnarsi a fondo per raggiungere l'obiettivo prefissato. Eliseo dovrà credere che ci sia completa fiducia nei suoi confronti, solo in questo modo potranno incastrarlo per sempre. Raggiungeranno il loro obiettivo una volta per tutte?

