IL TEMPO DEI MUTANTI/ Il film con Ron Perlman e Thomas Jane in onda su Cielo

IL TEMPO DEI MUTANTI, IL FILM IN ONDA SU CIELO: IL CAST (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Questa sera, mercoledì 4 gennaio, alle 21,15 sul canale Cielo va in onda il film avventura - fantascienza Il tempo dei mutanti (Mutant Chronicles). Pellicola americana del 2008 della durata di circa 111 minuti diretta dal regista Simon Hunter con soggetto che ha preso spunto da un omonimo videogioco dei primi anni Duemila. Nel cast figurano grandi nomi del mondi del cinema come Ron Perlman, Thomas Jane, Devon Aoki, Sean Pertwee, Benno Furmann e John Malkovich.

IL TEMPO DEI MUTANTI, IL FILM IN ONDA SU CIELO: LA TRAMA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Durante il periodo dell’era glaciale un dispositivo alieno chiamato la Macchina, aveva l’importante e pericolosa capacità di trasformare tutti gli essere viventi che entravano in suo contatto in veri e propri mutanti. Quando fu deciso di utilizzarla proprio alla fine dell’era glaciale, intervenne prontamente un eroe il quale riuscì a sconfiggere il pericoloso dispositivo e ad intrappolare la Macchina in una sorta di sigillo. Siamo ora nel 2070 e l’umanità si ritrova completamente a corto di tutte le risorse naturali che da sempre l’uomo ha avuto a disposizione sulla Terra. Questa situazione crea tutta una serie di grandi corporazioni che si trovano a dover combattere tra di loro per cercare in qualche modo di provare ad entrare in contatto con le esigue risorse che sono rimaste sulla Terra e che effettivamente non sono sufficienti per l’intera generazione di umani. Le corporazioni danno vita ad una serie di battaglie che creano non pochi problemi: in primis, il sigillo viene distrutto accidentalmente e questo provoca una profonda catastrofe. La macchina aliena trasforma tutti i soldati impegnati nelle battaglie e i comuni civili in veri e propri mutanti spaventosi e terrificanti. A questa situazione si deve porre immediatamente rimedio e così per cercare di salvare l’umanità viene dato vita alla fratellanza: si tratta di una sorta di chiesa universale che ha lo scopo di combattere le creature mutanti. A prendere in mano la situazione comprendendo fino in fondo gli estremi pericoli che sta incorrendo l’umanità è padre Samuel (Ron Perlman) il quale si impegna personalmente per portare a termine questo delicato compito. In particolare padre Samuel decide di chiedere a tutte le corporazioni un cospicuo finanziamento per una sorta di missione suicida che ha lo scopo di liberarsi distruggendolo l’ordigno alieno.

© Riproduzione Riservata.