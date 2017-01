Il Segreto, rivelazione Shock: Pepa ha un altro fratello! Anticipazioni puntate spagnole

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: PEPA HA UN ALTRO FRATELLO! - Le puntate spagnole de Il Segreto non mancheranno di clamorosi colpi di scena, alcuni dei quali avranno a che fare con la problematica famiglia Castro, ormai ridotta al lumicino. Dopo la partenza di Aurora e la morte di Bosco (noi italiani la vedremo fra qualche giorno), Donna Francisca non avrà più alcun parente da tormentare e si troverà costretta a rivolgere la sua attenzione verso i Santacruz e successivamente verso i nuovi arrivati Dos Casas. L'unica rappresentante dei Castro sarà Eulalia, la zia Salvador, che si trasferirà in pianta stabile alla villa di Donna Francisca. Ma l'assenza dei parenti del crudele Salvador, padre biologico di Pepa, non durerà a lungo! A sorpresa, infatti, farà la sua apparizione a Puente Viejo un personaggio che sembrerà essere particolarmente interessato alla vita di Donna Francisca e più precisamente alle cause che hanno portato alla morte il suo crudele primo marito. Questa new entry sarà il nuovo Sovrintendente Cristobal Garrigues, interpretato dal noto attore Carlos De Austria. I motivi del comportamento del nuovo ispettore non risulteranno a lungo un mistero e verranno chiariti dalla stessa zia Eulalia: Cristobal proverà un terribile odio verso Donna Francisca, in quanto sarà un altro figlio biologico di Salvador Castro! Dunque si aggiunge un altro membro alla progenie del terribile individuo che già era legato a Soledad, Pepa (avuta dalla relazione con Agueda Mesia) e al povero Efrem, rinchiuso per tutta la sua breve vita nelle segrete della villa. Sicuramente ricorderete che invece si scoprirono non imparentati con Salvador sia Carlos, il padre naturale di Martin, oltre che lo stesso Tristan, che solo al termine della prima stagione si scoprì essere nato da una relazione giovanile di Francisca e il suo unico amore Raimundo.

