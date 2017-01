Janet Jackson mamma a 50 anni/ Eissa Al Mana è il nome del suo primogenito (oggi, 4 gennaio 2017)

JANET JACKSON MAMMA A 50 ANNI, E' NATO IL PICCOLO EISSA AL MANA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Janet Jackson come Gianna Nannini, mamma alla veneranda età di 50 anni ma la felicità non cambia. E' questa la lieta novella che nelle ultime ore è arrivata da oltroceano e che ha fatto felici i fan della star che sembra davvero aver trovato la felicità insieme al marito Wissam Al Mana dopo tanto dolore. A dare l'annuncio è stato proprio il manager della pop star americana che al magazine People ha spiegato: "Janet Jackson e suo marito Wissam Al Mana sono elettrizzati nel dare il benvenuto nel mondo al loro figlio Eissa Al Mana". Il fiocco blu in casa Jackson è un vero e proprio evento e siamo sicuri che anche l'amato fratello Michael sarebbe stato lieto di accogliere un altro Jackson in famiglia. La famiglia ora può guardare avanti con una nuova serenità, Janet Jackson si lascerà il passato alle spalle?

JANET JACKSON MAMMA A 50 ANNI, PARTO SENZA COMPLICAZIONI (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - La notizia della gravidanza di Janet Jackson è stata tenuta ben segreta fino allo scorso ottobre quando la pop star era finita proprio su People con la foto del suo pancione. Le polemiche, come sempre, non sono mancate per via dell'età (la Jackson ha compiuto 50 anni nel 2016) ma sembra che tutto sia andato bene e che il parto sia arrivato senza complicazioni. Mamma e figlio stanno bene e insieme all'imprenditore del Qatar, siano tutti felici e contenti per il lieto evento. Janet Jackson e Al Mana si sono sposati nel 2012 e già le voci di una gravidanza circolavano dallo scorso aprile quando la cantante aveva annunciato lo slittamento del suo tour mondiale “Unbreakable” per la voglia di concentrarsi sulla famiglia. Janet Jackson è al suo terzo matrimonio visto che è già stata moglie del cantante soul James DeBarge negli anni Ottanta e dal 1991 al 2000 con il ballerino Rene Elizond.

© Riproduzione Riservata.