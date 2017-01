LA MIA VENDETTA / Anticipazioni terza puntata 4 gennaio 2016: Joris tradisce la famiglia Chevalier

LA MIA VENDETTA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 4 GENNAIO 2017 - Torna in scena stasera - mercoledì 4 gennaio 2016 - la miniserie di origine francese La mia vendetta, che si concluderà con il gran finale domani, giovedì 5 gennaio 2017, sempre sul piccolo schermo di Canale 5. Due nuovi episodi attendono dunque il pubblico della rete ammiraglia Mediaset: dopo le scoperte fatte la settimana scorsa da Olivia - tutta la famiglia Chevalier le ha praticamente confermato di essere coinvolta nell’omicidio dei Fortuny - la protagonista non si fermerà molto facilmente, e farà di tutto per creare dissidi, litigi, incomprensioni che li portano ad allentarsi ancora di più e ad incolparsi a vicenda. Le anticipazioni rivelano che, in seguito alla morte del giudice Delattre, Rose - la responsabile - tenta di togliersi la vita, ma viene immediatamente bloccata da Olivia, che la salva. La protagonista si ritroverà però nel mirino di Joris Chevalier, pronto a puntarle contro un’arma: l’uomo non ha però considerato l’affetto di suo padre nei confronti della nuova arrivata….

LA MIA VENDETTA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 4 GENNAIO 2017: IL PIANO DI JORIS - Ethienne non prenderà affatto bene il gesto di suo figlio Joris nella terza puntata de La mia vendetta, in programma oggi - mercoledì 4 gennaio 2017 - in prima serata Canale 5. Sceglierà infatti di allontanare completamente anche Joris, che non la prenderà affatto bene, anche perché spesso - anche nel caso di Yann Legoff - è stato proprio lui a fare il lavoro sporco per i Chevalier. Joris deciderà infatti di allearsi con Raphael Leone e con il nipote Hugo, in modo da riuscire a scavalcare il potere di suo padre e a contrastarlo: i due, però, rifiuteranno la sua proposta, un gesto che provocherà l’ira del giovane Chevalier, che ucciderà Hugo sotto gli occhi dei un esterrefatto Alexandre. Esterrefatto anche perché il padre, Ethienne, ha deciso di sposare Olivia, non conoscendo la verità sulla sua identità. Nel frattempo, Dino continua ad indagare sulla nostra protagonista: scoprirà la verità sul suo conto?

LA MIA VENDETTA, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - La seconda puntata de La mia vendetta, andata in scena la settimana scorsa, si è aperta a casa di Yann Legoff: è stata proprio la protagonista, Olivia Alessandri, a trovarlo impiccato al soffitto della sia abitazione, ma ha capito immediatamente che non si tratta affatto di un suicidio, dal momento che qualcuno è scappato in moto dal giardino dell’uomo. La poliziotta Pauline l’ha trattenuta, perché Olivia ha rifiutato di spogliarsi per dimostrare la sua innocenza, per evitare che tutti potessero vedere le sue bruciature, segno del suo incidente stradale con la madre e il fratello. Quando è stata rilasciata, Olivia ha incontrato un giornalista, e subito dopo è arrivata la conferma della corruzione del giudice Delattre, grazie anche ad alcuni bonifici sospetti: quest’ultimo le ha chiesto di riferire a Ethienne di aiutarlo, se non vuole che sveli tutti i documenti che provino che il caso di dieci anni prima è stato insabbiato. Lego fa capire a Pauline che è stata Rose, la figlia di Delattre, ad aggredirlo; mentre quest’ultimo - grazie alla mediazione di Olivia - riesce a far arrivare le sue richieste: la possibilità di andarsene con la giovane. Pascal viene aggredito: due uomini gli impongono di riferire ad Olivia che è suo fratello il responsabile dell’incidente sul quale sta indagando. La protagonista inizia a preoccuparsi, e parla di Pascal alla poliziotta, ottenendo anche il permesso di parlare con Yann Legoff. Mentre cresce il malcontento di Juris Chevalier, che ha capito di non avere il rispetto e la stime del padre Ethienne, Delattre riesce ad incontrare Rose, che però in preda alla rabbia lo uccide. Il caso viene fatto passare come suicidio, mentre Olivia continua sulla strada della verità, capendo che suo padre era un trafficante e che è stato ucciso probabilmente perché aveva tradito la sua banda. Ethienne le chiede inoltre di stare vicino al figlio, Alexandre, con il quale ha litigato e le confessa che è implicato nel caso Fortuny: anche Alexandre conferma i sospetti della protagonista, deludendola molto, mentre il capo famiglia dei Chevalier - dopo aver scoperto che Rman è gay - decide di cacciarlo di casa.

