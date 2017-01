LITTLE BOY/ Il film con Jakob Salvati e Emily Watson in onda su TV8

LITTLE BOY, IL FILM IN ONDA SU TV8: IL CAST (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Questa sera, mercoledì 4 gennaio, il palinsesto di Tv8 prevede in prima serata la messa in onda del film di genere commedia Little Boy. Pellicola del 2015 nata da una coproduzione tra Messico e Stati Uniti della durata pari a circa 1 ora e 39 minuti per la regia di Alejandro Gomez Valverde. Nel cast figurano tra gli altri il giovane Jakob Salvati, Emily Watson, David Henrie, Michael Rapaport, Tom Wilkinson, Kevin James e Ted Levine.

LITTLE BOY, IL FILM IN ONDA SU TV8: LA TRAMA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Siamo negli Stati Uniti nell’anno 1941. È un momento storico drammatico con il Giappone che durante il secondo atroce conflitto mondiale, attacca Pearl Harbor con conseguente chiamata alle armi per tutti gli americani. È ciò che accade anche al signor Busbee, papà di un bambino di sette anni di nome Pepper. Il signor Busbee, in realtà, a causa della sua età non sarebbe dovuto esser stato chiamato: il suo posto lo dovrebber prendere il figlio maggiore. Tuttavia, siccome il ragazzo ha un problema ai piedi, accetta di andare in battaglia. Tocca al padre partire per il fronte. Il piccolo Pepper, quando viene a conoscenza della notizia, ne rimane molto sconvolto. Il bambino infatti ha un legame così profondo e unico con suo padre che non può pensare di doversi separare. Tra l’altro Pepper ha una serie di problematiche che gli rendono la vita difficile, il che richiede la presenza fissa di una persona che lo aiuti. Ad occuparsi di Pepper c’è quindi sua madre e suo fratello maggiore, i quali cercano di non fargli mancare il loro affetto e tutte le loro premure. Pepper però dopo la partenza del padre continua ad essere triste e a nulla servono le tanti attenzioni del fratello e della madre. Per Pepper l’unica consolazione e sollievo arriva dalla fede ed in particolare da un passo della Bibbia che afferma che niente è impossibile se si ha fede. Da queste parole Pepper allora prende atto che deve fare tutto ciò che è nelle sue facoltà per riuscire a riportare finalmente a casa il proprio adorato padre sano e salvo.

