La mia vendetta 2 / Ci sarà? anticipazioni, ancora nessuna ufficialità su una seconda stagione ma... (Oggi, 4 gennaio 2017)

LA MIA VENDETTA 2, CI SARA'? ANTICIPAZIONI E NEWS: A RISCHIO IL RINNOVO DELLA SERIE MA... (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Ultime due puntate per La Mia vendetta, la mini fiction francese che ci ha tenuto compagnia in queste due settimane di feste e di palinsesti off. La prima stagione si concluderà con un doppio appuntamento in onda oggi, 4 gennaio, e domani, sempre su Canale 5. A differenza di quanto avevamo pensato alla vigilia, la serie ha vinto e convinto il pubblico di Canale 5 che ha fatto ottenere alla vendetta di Olivia un ottimo riscontro, questo basterà a convincere i francesi a rinnovare la serie per la seconda stagione? La mia vendetta 2 non è ancora in produzione e non è stata ancora ufficialmente annunciata ma una piccola speranza è arrivata direttamente dall'attrice che ha prestato il volto alla vendicativa Olivia, ovvero Laetitia Milot. Proprio lei ha parlato di una grande possiblità che una seconda stagione ci sia e che le riprese si terranno proprio in questo 2017. Non è arrivata nessuna conferma ufficiale dai produttori della serie o dalla rete che ospita la serie in patria. Dovremo fidarci oppure no? La verità verrà a galla solo con l'ultimo episodio e con il suo finale, avremo le risposte che aspettiamo o ci sarà un finale aperto che richiederà proprio una seconda stagione?

