MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 NEWS: JOE BASTIANICH IL GIUDICE PIÙ BUONO, PAROLA DI VITTORIA! VIDEO (OGGI, 4 GENNAIO) - MasterChef Italia 6, la settimana scorsa, ha visto composti la MasterClass, formata da 20 concorrenti: a partire da domani, giovedì 5 gennaio 2017, partirà invece la gara vera e propria del cooking talent show dedicato alla cucina, con le quattro consuete prove (Mystery Box, Invention Test, Sfida in esterna e Pressure Test) pronte a mettere in crisi o esaltare le abilità degli aspiranti chef. In un video condiviso sulla pagina Twitter ufficiale della trasmissione, Vittoria ha svelato alcuni dei suoi segreti. Vittoria viene da Brescia e ha ammesso che se fosse un piatto, sarebbe certamente una pietanza a base di crostacei difficilissimi da catturare. Se ci si accorge che il caramello sta bruciando, si può provare ad aggiungere qualche goccia di limone, consiglia ancora la concorrente della sesta edizione. Seconda Vittoria, il giudice più buono è certamente Joe Bastianich e il più cattivo non può che essere Antonino Cannavacciuolo. L’aspirante chef, inoltre, conferma che - secondo lei - due ingredienti che stanno molto bene insieme sono certamente la zucca e la liquirizia. Pronti a scoprire come se la caverà tra i fornelli di MasterChef Italia 6? Clicca qui per vedere il video con le sue parole direttamente dalla pagina Twitter del cooking talent.

