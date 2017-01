NATALE E ALTRI GUAI/ Su Tv8 il film diretto da Preston A. Whitmore con Delroy Lindo

NATALE E ALTRI GUAI, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 4 GENNAIO 2017 - Risale al 2007 la proposta di Tv8 per la prima serata di mercoledì 4 gennaio 2017. A partire dalle ore 23.15, sarà infatti la volta della pellicola This Christmas - Natale e altri guai, dalla forte connotazione natalizia e realizzata negli Stati Uniti. Dalla durata complessiva di circa due ore, la pellicola ha ricevuto incassi molto elevati al cinema, sfiorando i 50 milioni di dollari complessivi. La regia è stata affidata a Preston A. Whitmore II. Nel corso della sua carriera, quest'ultimo si è occupato della direzione di altri titoli di livello, tra i quali vanno ricordati The Walking Dead, Inseguiti, Lockdown, Civil Brand, Doing Hard Time, Crossover e Dough Boys. È anche un affermato sceneggiatore e produttore e ha gestito entrambi i comparti in This Christmas. Il tutto con la fotografia di Alexander Gruszynski, il montaggio di Paul Seydor, le musiche di Marcus Miller e la scenografia di Dawn Snyder. La produzione è stata gestita dalle aziende Facilitator Films, Rainforest Films e Screen Gems, mentre la distribuzione nelle sale nostrane è avvenuta mediante la Sony Pictures Home Entertainment.

NATALE E ALTRI GUAI, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 4 GENNAIO 2017: IL CAST - Il cast di This Christmas - Natale e altri guai è di ottimo rango. Il ruolo di protagonista è stato attribuito a Delroy Lindo, che nella sua carriera ha sfiorato varie volte i prestigiosi Tony Award. Tra le sue pellicole più note, si segnalano Malcolm X, Mr. Jones, Nome in codice: Broken Arrow, L'avvocato del diavolo, Le regole della casa del sidro, The Core, Domino, The Big Bang e Point Break. Accanto a lui ha recitato Loretta Devine, famosa per aver preso parte a diverse serie televisive quali Tutti al college, Boston Public, Grey's Anatomy, Eli Stone e The Client List - Clienti speciali. Ovviamente, è molto apprezzata anche sul grande schermo grazie a numerose performances di rilievo. C'è anche il cantante Chris Brown, capace di vendere decine di milioni di dischi in tutto il mondo grazie al suo moderno R&B. Il cast è completato da Idris Elba, Columbus Short, Sharon Leal, Lauren London e Keith Robinson.

NATALE E ALTRI GUAI, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 4 GENNAIO 2017: LA TRAMA - This Christmas - Natale e altri guai è valorizzato da una trama molto interessante per coloro che adorano le commedie sentimentali all'insegna della nostalgia dei tempi andati. Tutto è incentrato sulla storia della famiglia Whitfield, che decide di trascorrere le festività natalizie tutta unita come non avveniva da ben quattro anni. Il ritorno alle tradizioni è all'inizio molto emozionante, con i membri del nucleo familiare che riscoprono i loro punti in comune. Tuttavia, in un quadro del genere non mancano gli aspetti oscuri e le questioni da rimettere a posto. Le situazioni da aggiustare sono più di quanto si potesse pensare.

