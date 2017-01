Niki Giustini / Morto il comico a 52 anni: il ricordo di Leonardo Pieraccioni (Oggi, 4 gennaio 2017)

NIKI GIUSTINI, MORTO IL COMICO A 52 ANNI: LEONARDO PIERACCIONI LO RICORDA SUI SOCIAL – Niki Giustini non è riuscito a vincere la sua battaglia. L’attore comico si è spento a 52 anni alle dieci di questa mattina nel reparto di rianimazione di Cisanello dove era ricoverato da diverse settimane in seguito ad un malore che lo aveva colpito. Nelle ultime settimane le sue condizioni si erano stabilizzate ma pochi minuti fa è arrivata la triste notizia della sua scomparsa. La morte di Niki Giustini addolora tutti. L’attore comico, infatti, era molto amato non solo dal pubblico ma anche dagli addetti ai lavori per la sua ironia e la grande professionalità. Niki Giustini trovò il successo in "Vernice fresca". Seguirono diversi lavori sulle reti nazionali e i duetti con Graziano Salvadori. Niki Giustini ha lavorato anche accanto a Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e i colleghi lo stanno ricordando sui social. Tra i primi a scrivere un messaggio di cordoglio per Niki Giustini è stato Leonardo Pieraccioni: “Caro Niki, per me sarai sempre così: allegro, sorridente, sempre pronto alla battuta e soprattutto una persona buona. Ciao amico mio!”.

NIKI GIUSTINI, MORTO IL COMICO TOSCANO A 52 ANNI: LA CARRIERA – Classe 1964, Niki Giustini conquistò il successo 1989 in Vernice fresca, trasmissione toscana condotta da Carlo Conti. Qui Giustini inizia la collaborazione con Graziano Salvadori con il quale si esibisce spesso in coppia. La svolta arriva con la prima trasmissione Rai, Buona Fortuna (1989). Nel 1990 partecipa alla trasmissione di Gigi Sabani “Stasera mi butto”. Nel 1992 conduce l’anteprima del Festivalbar e nel 1995 partecipa ad Aria Fresca, condotta da Carlo Conti. Sempre nel 1995 scrive e interpreta il film Cannibali. Nel 1997, in coppia con Graziano Salvadori, partecipa alla trasmissione “Ciao Mara” e nel 1998 lavora nel programma estivo in prima serata su Raiuno “Cocco di mamma”. Nel 2007 lavora nella fiction di Raiuno “I fuoriclasse”. Dal novembre 2016 è insegnante presso la scuola di comicità a Firenze Accomilab di Spmanagement ACS Associazione Cultura Spettacolo Associazione Culturale.

