OGNI MALEDETTO NATALE/ Su Rai 3 il film con Alessandro Cattelan e Alessandra Mastronardi

OGNI MALEDETTO NATALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3: IL CAST (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Ogni maledetto Natale è il film che la programmazione di Rai 3 prevede per oggi mercoledì 4 gennaio 2017 alle ore 21,15. La divertente commedia è una pellicola italiana del 2014 a cura della regia a tre di Luca Vendruscolo, Mattia Torre e Giacomo Ciarrapico. Nel film fa il suo debutto cinematografico Alessandro Cattelan, il conduttore televisivo e radiofonico da anni alla guida di X Factor Italia, accanto a lui, nel ruolo della fidanzata Giulia, comprare Alessandra Mastronardi. Francesco Pannofin interpreta il padre di famiglia, nel doppio ruolo sia del padre di Massimo che del padre di Giulia, mentre Corrago Guzzanti è indimenticabile nei panni del filippino di casa Marinelli. Accanto a loro compaiono anche Valerio Mastrandrea, Laura Morante e Caterina Guzzanti.

OGNI MALEDETTO NATALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3: LA TRAMA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il film narra le vicende di Giulia Colardo (Alessandra Mastronardi) e di Massimo Marinelli (Alessandro Cattelan), le cui storie si intrecciano e si collegano l’una all’altra grazie ad un incontro casuale. Tutto, infatti, ha inizio a Roma dove Giulia e Massimo vivono e dove un giorno i due si incontrano. Tra i due immediatamente scatta la classica scintilla, è amore a prima vista, la loro storia prosegue felicemente ma si stanno avvicinando le feste natalizie, insieme alla corsa sfrenata ai regali, all’organizzazione del cenone della vigilia e del classico pranzo di Natale. Le cose si complicano per i due innamorati, Massimo e Giulia devono decidere con quale famiglia trascorrere il Natale. Giulia, allora, dopo averci pensato bene chiede a Massimo di trascorrere insieme a lei ed alla sua famiglia la sera della vigilia di Natale. Massimo, in un primo momento, è piuttosto titubante, non conosce la famiglia di Giulia, e preferirebbe che non fosse un momento come questo l’occasione del loro primo incontro “ufficiale”, tuttavia decide di accontentare la sua ragazza e così si reca insieme a Giulia nel paese in cui la ragazza è nata e cresciuta: un paesino nel Viterbese. Qui l’incontro con la famiglia di Giulia, per Massimo, si rivela una grande delusione, dal momento che i futuri suoceri appaiono ai suoi occhi molto rozzi e soprattutto differenti da come Giulia li aveva descritti e lui immaginati. Massimo perciò decide di parlarne a Giulia rivelandogli di non essere stato a proprio agio con i suoi familiari. Giulia rimane molto delusa dalle parole di Massimo e quindi lo caccia di casa. L’indomani però Giulia si rende conto di aver sbagliato e si reca a casa di Massimo che è in compagnia della sua famiglia. Si tratta di ricchi imprenditori snob e con la puzza sotto il naso e con i quali anche Giulia si sente profondamente a disagio. Nonostante quindi il loro amore Massimo e Giulia si rendono conto di non essere fatti l’uno per l’altra a causa dei differenti stati sociali delle loro famiglie, tuttavia però quando Massimo raggiunge Giulia che è in montagna con i suoi amici i due innamorati ritroveranno la loro passione e la loro intesa.

