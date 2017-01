OROSCOPO 2017 / Paolo Fox, previsioni a LatteMiele di oggi 4 gennaio 2017: Sagittario giornata difficile. Gemelli, Vergine e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 4 GENNAIO 2017 A LATTE E MIELE: GEMELLI, I SEGNI PEGGIORI - Ecco quelli che sono i segni flop relativi all'oroscopo di Paolo Fox che abbiamo sentito su LatteMiele in merito alla giornata di oggi 4 gennaio 2017. Non è un periodo molto positivo per i Gemelli che vivono alcuni momenti poco chiari e che dovranno fare dei conti per cercare di trovare delle situazioni a loro favorevoli. Serve riposo e serenità per il segno della Vergine che vive alcune giornate difficili. Bisognerà quindi fare molta attenzione e poi si dovrà riflettere su come proseguire. Per il Sagittario anche non sarà una giornata facile, infatti sarà tutto poco chiaro e sicuramente ci vorrà del tempo per assorbire quello che è capitato nei primi giorni dell'anno. Staremo a vedere quello che poi capiterà successivamente, ma da febbraio in poi dovrebbero arrivare delle grandi soddisfazioni. Queste però dovranno essere colte perchè ovviamente nessuno regala qualcosa e servirà quindi essere pratici e attenti in ogni circostanza.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 4 GENNAIO 2017 A LATTE E MIELE: TUTTI I SEGNI - Paolo Fox torna a parlare a LatteMiele dell'oroscopo nella sua sezione giornaliera in cui esplora tutti i segni zodiacali appartenti a Fuoco, Aria, Terra e Acqua. Si parte dall'Ariete che sicuramente vive un momento molto positivo e che regala sorrisi a chi in questo momento non è molto felice. Non è un bel periodo invece per i Gemelli che vivono una situazione poco chiara e che riguarda non solo l'amore ma anche la familia. Lo Scorpione starà meglio con tutti i segni che portano a un momento di forza e in cui si tirerà fuori il carattere dopo un momento di grande difficoltà. Bisognerà fare attenzione ai soldi per quanto riguarda l'Acquario che deve evitare di fare spese avventate anche se è uno dei segni meno legati al denaro e alla voglia di spenderlo. Attenzione anche per il Capricorno che in questa giornata avrà delle occasioni, ma bisognerà essere bravi a saperle interpretare. Ecco le previsioni di Paolo Fox per il giorno 4 gennaio 2017, trasmesse da Radio LatteMiele all'interno della rubrica "Latte & Stelle".

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 4 GENNAIO: ARIETE - Paolo Fox ha iniziato il suo consueto spazio dedicato all'oroscopo sulla stazione radio LatteMiele dedicando spazio al segno dell'Ariete. I nati tra il 21 marzo e il 20 aprile appartengono a questo segno di fuoco che è molto estroverso e allo stesso tempo davvero generoso. Entro il giorno dell'Epifania potrebbe nascere qualcosa di molto interessante che aiuterà a guardare con più fiducia a questo 2017 ancora piuttosto arduo nei primi 6 mesi. Buone opportunità per le storie che nascono ora, ma attenzione a fare le scelte più facili e a non puntare la persona sbagliata. Spesso infatti sarà più prudente aspettare e magari trovare dopo un po' di tempo la persona giusta, anche se il momento è propizio.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 4 GENNAIO: TORO - I nati tra il 21 aprile e il 20 maggio sono del segno del Toro, di loro ha parlato anche Paolo Fox nel suo consueto spazio dedicato all'oroscopo sull'emittente radio LatteMiele. Il segno di terra è uno di quelli più chiusi con un carattere davvero molto particolare. Giornata positiva. Necessità di saldare dei conti rimasti in sospeso anche se servirà fare attenzione e non essere precipitosi. Sabato e domenica la Luna nel segno potrebbe portare buone opportunità per recuperare alle distanze amorose portate dal mese di dicembre che ormai è in soffitta ed è archiviato definitivamente come passato.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 4 GENNAIO: GEMELLI - I Gemelli sono quelli nati tra il 21 maggio e il 21 giugno. Paolo Fox ha parlato di loro durante lo spazio dedicato all'Oroscopo sull'emittente radiofonica LatteMiele. Questo è un segno d'aria veramente molto aperto e sempre pronto a delle novità. Situazione poco chiara e piuttosto tesa per quanto riguarda l'ambito sentimentale e familiare, accompagnata da una situazione lavorativa piuttosto ambigua. C'è quindi voglia di fare chiarezza, di analizzare le situazioni e non perdere tempo con cose che non interessano. Serve sempre essere attenti e cercare di trovare la strada giusta per migliorare il presente con uno sguardo al futuro.



OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 4 GENNAIO: CANCRO - I nati tra il 22 giugno e il 22 luglio sono del segno zodiacale del Cancro. Un segno d'acqua veramente introverso e di poco portato ad aprirsi con le altre persone. Paolo Fox ha parlato anche del Cancro su LatteMiele durante l'edizione odierna del suo oroscopo. Una buona ripresa in amore potrebbe aiutare ad allentare le tensioni che pervadono gli altri ambiti. Alcuni potrebbero essere delusi dall'andamento di alcune faccende lavorative e potrebbero preferire rifugiarsi nel calore familiare. Per questo segno infatti la famiglia è un valore molto importante e si cerca sempre di trovare le circostanze giuste per ritrovare l'amore di chi gli vuole bene.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 4 GENNAIO: LEONE - Il segno zodiacale del Leone è quello di chi è nato tra il 23 luglio e il 23 agosto ed è un segno di fuoco. Paolo Fox ne ha parlato durante il suo spazio quotidiano con l'oroscopo sull'emittente radiofonica LatteMiele. Buona giornata che preannuncia un buon 2017. Potrebbe rivelarsi utile puntare sulla creatività per raggiungere buone soddisfazioni dal punto di vista lavorativo e qualche riconferma. Qualche dubbio nei rapporti con uno Scorpione, bisognerà qui fare attenzione e cercare di mostrare subito tutte le carte in tavola cercando di essere ovviamente sempre molto chiari. Attenzione quindi ad evitare situazioni ambigue e che possano portare a incertezze e motivi di litigio.



OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 4 GENNAIO: VERGINE - I nati tra il 24 agosto e il 22 settembre sono del segno della Vergine. Questo è un segno di terra e che sicuramente ha un carattere molto particolare, introverso e lunatico. Paolo Fox ha parlato all'emittente radiofonica LatteMiele del segno in questione nel suo spazio dedicato all'oroscopo. Nonostante la forte pragmaticità di questo segno, si presenta una grande necessità di riposo e serenità per pensare meno alle questioni pratiche della vita. E' fondamentale quindi trovare i propri momenti di tranquillità per evitare di alzare in maniera ingiustificata il ritmo di alcune situazioni che invece è giusto siano piuttosto calme.



OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 4 GENNAIO: BILANCIA - La Bilancia è il segno zodiacale di chi è nato tra il 23 settembre e il 22 ottobre. Paolo Fox è tornato su questo segno di aria ai microfoni di LatteMiele durante lo spazio giornaliero dedicato all'oroscopo. Anno importante, nonostante richieda di tagliare qualche ramo secco durante i primi mesi per fare spazio alle novità. Nuove situazioni lavorative cominciate nel 2016 vanno gestite con attenzione, non chiudono ma necessitano di cure. Quindi bisogna essere sempre molto attenti e bisogna evitare di fare scelte di valutazione errate e che portino magari a prendere la strada sbagliata. La calma è una delle virtù che saranno veramente riconosciute e porteranno a qualcosa di pratico e positivo.



OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 4 GENNAIO: SCORPIONE - Si parla anche dello Scorpione a LatteMiele con Paolo Fox che svela la sua sezione dedicata all'oroscopo. Il segno d'acqua è di quelli nati tra il 23 ottobre e il 21 novembre, ha sicuramente grande cuore e un carattere molto estroverso. Giornata con Luna e Venere favorevoli, indizio di forza per chi desidera stare meglio. Dall'autunno molti potrebbero aver vissuto una fase di crisi che ora necessita di essere risolta. Buon cielo per l'amore, specialmente per rivalutare un sentimento che magari in passato ci era sembrato finito oppure che non ci convinceva del tutto.



OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 4 GENNAIO: SAGITTARIO - Tra i segni più effervescenti c'è sicuramente il Sagittario che è quello di chi è nato tra il 22 novembre e il 21 dicembre. Segno di fuoco ha un carattere molto estroverso e con una voglia continua di cambiamenti continui e positivi. Paolo Fox ne ha parlato a LatteMiele durante il suo spazio dedicato all'oroscopo giornaliero. Quella di oggi sarà per il Sagittario una giornata tesa e poco chiara che potrebbe portare alla nascita di qualche litigio. Cautela nei rapporti.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 4 GENNAIO: CAPRICORNO - Il Capricorno è un segno di terra e ha un carattere molto caldo. Appartiene a tutti i nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. Paolo Fox ne ha parlato all'emittente radiofonica LatteMiele durante il consueto appuntamento con l'oroscopo dell'emittente radio. Si consiglia di non perdere di vista le occasioni in arrivo. Giovedì e venerdì giornate un po' in calo.



OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 4 GENNAIO: ACQUARIO - Si parla anche dell'Acquario a LatteMiele durante la consueta rubrica dedicata all'oroscopo di Paolo Fox. Si parla dei nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio ed è un segno molto estroverso con un carattere spesso non facile da gestire. Giornata che invita alla cautela da un punto di vista economico. Nonostante questo sia un segno poco legato ai soldi, potrebbe essere necessario fare un po' di conti e revisionare le spese in programma. Giove e Saturno favorevoli offrono buone opportunità anche da un punto di vista amoroso. Qui bisognerà essere tranquilli nella gestione delle situazioni e non si dovranno mai affrettare le cose.



OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 4 GENNAIO: PESCI - Si chiude a LatteMiele nello spazio dedicato all'oroscopo di Paolo Fox con il segno dei Pesci che è quello di chi è nato tra il 20 febbraio e il 20 marzo. Si tratta di un segno d'acqua e dotato di grande carattere nonostante spesso si faccia fatica ad esporre i propri sentimenti. Ottime giornate per gli incontri. Qualcuno potrebbe essere in crisi tra due storie o comunque trovarsi nella posizione di dover fare una scelta. Chi desidera convivere o sposarsi potrebbe aver fatto qualche passo avanti verso l'obbiettivo rispetto all'estate scorsa. Chi ha una storia che non lo soddisfa potrebbe disfarsene con poche sofferenze. Giornata utile per le intuizioni.

