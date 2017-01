Quello che nascondono i tuoi occhi / Anticipazioni seconda puntata e news

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 10 GENNAIO 2016 E COMMENTI SU TWITTER Ramon e Sonsoles, i protagonisti della fiction Quello che nascondono i tuoi occhi, sembrano essere già entrati nei cuori di molti telespettatori di Canale 5. In particolare Ruben Cortada, l’attore che interpreta il ministro degli Esteri spagnolo, guardando ai commenti su Twitter, sembra non essere affatto passato inosservato agli occhi di tante italiane. Le prime anticipazioni sulla seconda puntata che andrà in onda martedì prossimo dicono che Ramon dovrà stare attento anche alle mosse di politica estera per cercare di far sì che il suo Paese non finisca per essere invaso dai tedeschi piuttosto che dagli inglesi. Tornando ai commenti dei telespettatori, in tanti sono rimasti colpiti dall’ambientazione che giudicano affascinante, ma quello che sembra tenere incollati i telespettatori è l’amore “impossibile” tra i due protagonisti, che la prossima settimana vivranno un momento non facile.

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 10 GENNAIO 2016 Quello che nascondono i tuoi occhi torna martedì prossimo con la seconda puntata. Le prime anticipazioni dicono che Ramon e Sonsoles continueranno a vedersi di nascosto, ma qualcuno li scoprirà, minacciando la Marchesa di rivelare tutto a suo marito. Alla fine della seconda puntata abbiamo visto che Ramon è sano e salvo e fa diffondere la voce che non c’è stato alcun attentato, ma solo un’esplosione di gas. Il ministro pensa intanto a far invadere Gibilterra e sospetta che ci siano i militari dietro all’attentato. Davanti a Franco e soprattutto alla sorella di sua moglie, Ramon perde un orecchino di Sonsoles e dice che si tratta di uno appartenente a Zita. Carmen cerca quindi la sorella, scoprendo che non ha gioielli con smeraldi, ma non le dice nulla sul marito. Ramon e Sonsoles si vedono ancora durante la festa di Capodanno. I due ballano insieme e la donna chiede all’uomo di ridargli l’orecchino che ha perso.

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PRIMA PUNTATA 3 GENNAIO 2016 Su Canale 5 ha preso il via la prima puntata di Quello che nascondono i tuoi occhi, miniserie spagnola. Tutto inizia nel 1959, quando una ragazza, accompagnata dalla madre arriva in un convento in un luogo molto isolato. Tra le due donne c’è un addio non sereno. Torniamo quindi indietro nel tempo di 19 anni, a Madrid. Sono gli anni in cui Francisco Franco è al potere. Il ministro degli Esteri Ramon Serrano Suner arriva a una serata di gala, alla quale partecipa anche la Marchesa Sonsoles de Icaza. I due si incontrano, ma vengono interrotti dall’arrivo di alcuni soldati tedeschi, con i quali il ministro discute del possibile ingresso della Spagna in guerra a fianco di Hitler, che vuole che Franco gli restituisca i favori fattigli fino a quel momento. La donna però raggiunge l’uomo e riprendono il discorso con il ministro che la invita a guardare una collezione di quadri e lei che gli ricorda che non è solita recarsi in luoghi senza suo marito. Mentre esce, Ramon viene avvicinato dall’Ambasciatore inglese che gli ricorda quanto è importante che la Spagna resti neutrale. Ramon si reca da Franco, cercando di convincerlo a entrare in guerra e di non far giustiziare alcuni repubblicani catturati in Francia per non avere addosso le attenzioni dell’Inghilterra. I due incontrano poi la moglie del ministro, che è incinta. Ramon si reca alla presentazione di un libro della sorella di Sonsoles, che così lo accoglie. L’uomo le dice che non smette di pensare a lei e i due si baciano, finché lei non gli rifila uno schiaffo. Lui però gli lascia un biglietto nel cappotto. In realtà però lo infila in quello della governante della casa di Sonsoles. Quest’ultima confessa a Cristobal di essere innamorata di un uomo che non è suo marito. Intanto l’Ambasciatore inglese chiede una dichiarazione ufficiale di neutralità a Ramon per non bloccare l’invio di grano in Spagna. Sapendo che Sonsoles parteciperà alla messa per i caduti, il ministro manda la moglie a Toledo con una scusa. L’Ambasciatore inglese avvicina il generale Varela con l’obiettivo di far sì che convinca Franco a non entrare in guerra. Poi si convince a far controllare il Marchese di Llanzol, convinto di scoprire qualcosa di sconveniente per il ministro. E così riesce ad avvicinare Olivia, la governante dei marchesi, convincendola a collaborare con lui. Fuori dalla chiesa Ramon e Sonsoles si incontrano, ma lei cerca di negare di essere interessata a lui. Poco dopo Ramon invita il marchese e la moglie a vedere i quadri al ministero e riesce ancora a baciare la donna. Intanto il Re sta per morire a Roma e il Marchese vorrebbe far sì che potesse tornare in patria almeno per gli ultimi attimi della sua vita e così chiede alla moglie di chiedere un favore a Ramon. L’Ambasciatore inglese avvicina il generale Varela con l’obiettivo di far sì che convinca Franco a non entrare in guerra. Poi si convince a far controllare il Marchese di Llanzol, convinto di scoprire qualcosa di sconveniente per il ministro. E così riesce ad avvicinare Olivia, la governante dei marchesi, convincendola a collaborare con lui. Fuori dalla chiesa Ramon e Sonsoles si incontrano, ma lei cerca di negare di essere interessata a lui. Poco dopo Ramon invita il marchese e la moglie a vedere i quadri al ministero e riesce ancora a baciare la donna. Intanto il Re sta per morire a Roma e il Marchese vorrebbe far sì che potesse tornare in patria almeno per gli ultimi attimi della sua vita e così chiede alla moglie di chiedere un favore a Ramon. Sonsoles va in un appartamento dove sa che Ramon l’aspetta e i due, non appena si vedono, si lasciano andare alla passione. Olivia sembra aver però capito che il biglietto che aveva trovato nella tasca del suo cappotto era indirizzato alla Marchesa e si reca quindi all’indirizzo indicato e la vede uscire dal portone. Ramon subisce invece un attentato e la Marchesa, spaventata, teme il peggio. Torna quindi a casa, dove il marito, parlando con Cristobal, gli dice che trova Sonsoles un po’ strana nell’ultimo periodo.

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 3 GENNAIO 2017: VIDEO PROMO - Un amore difficile, una storia vera di passione incontrastabile: Quello che nascondono i tuoi occhi è la miniserie pronta al debutto stasera, sul piccolo schermo di Canale 5. Ramon Serrano Sumer e la Marchesa di Llanzol si incontreranno durante un gala all’Hotel Plaza di Madrid, sotto il regime di Franco. Tra i due scatterà immediatamente qualcosa: il ministro è sposato con la bella Zita Polo e anche Maria Sonsores ha un coniuge, molto più anziano di lei con il quale ha avuto tre bambini. Non sarà facile per loro provare a contrastare ed assecondare un sentimento sbocciato così in fretta. Nel video promo rilasciato da Video Mediaset, si vede Ramon Serrano con in braccio una bambina: si tratta del piccola Carmen, la bambina illegittima che nascerà dal loro amore? È presto per dirlo, dal momento che al suo fianco - nel frame - c’è sempre la moglie. La storia raccontata in Quello che nascondono i tuoi occhi, prodotto spagnolo, è ispirata da una vicenda accaduta realmente e terrà compagnia ai telespettatori dell’ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane: clicca qui per vedere il video promo di Quello che nascondono i tuoi occhi direttamente da Video Mediaset.

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 3 GENNAIO 2017: GLI ASCOLTI IN SPAGNA Novità in vista sul piccolo schermo di Canale 5: stasera, martedì 3 gennaio 2017, debutterà infatti la miniserie iberica Quello che nascondono i tuoi occhi, ispirata ad una storia vera e che vede Blanca Suarez e Ruben Cortada nei panni dei principali protagonisti. Nel paese d'origine la fiction porta il titolo di Lo que escondian sus ojos, ed è stata trasmessa a cavallo tra novembre e dicembre 2016, raccogliendo un'ampia fetta di pubblico e portando a casa dei risultati di audience davvero soddisfacenti: il primo appuntamento, per esempio, ha coinvolto 3 milioni e 348mila spettatori con uno share superiore al 19%, e in generale questi dati non sono mai scesi sotto la soglia del 18% e dei 3 milioni di telespettatori. Il finale, trasmesso il 20 dicembre scorso, ha guadagnato il 19.2% di share, attirando l'attenzione di 3 milioni e 111mila amanti del piccolo schermo. Come se la caverà Quello che nascondono i tuoi occhi sulle reti italiane? Per l'appuntamento odierno va considerata la 'concorrenza' de Il principe abusivo, amatissima commedia di e con Alessandro Siani, che verrà trasmessa su Rai; ma anche il meglio di Stasera casa Mika proposto da Rai 2. I dati di domani ci restituiranno il verdetto.

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 3 GENNAIO 2017: IL CAST - Nuova proposta da parte di Canale 5 oggi, martedì 3 gennaio 2017: in prima serata debutterà infatti la miniserie di origine spagnola dal titolo Quello che nascondono i tuoi occhi ("Lo que escondian sus ojos", il prodotto porta la firma di Telecinco), che vede Blanca Suarez nei panni della protagonista, Maria Sonsoles de Icaza y de Leon, Marchesa consorte di Llanzol. Il pubblico italiano conosce già il volto dell'attrice, grazie al ruolo della bella in La bella e la bestia, la miniserie in cui ha recitato al fianco di Alessandro Preziosi. Quello che nascondono i tuoi occhi è la storia di un amore segreto, travolgente e proibito, in un periodo storico estremamente difficile. Al fianco di Blanca Suarez ci saranno anche Ruben Cortada, pronto a vestire i panni di Ramon Serrano Sumer, amante della bellissima Maria Sonsoles de Icaza y de Leon, e l'attore Emilio Gutierrez Caba, nei panni di Francisco de Paula Diez de Riviera, V Marchese di Llanzol. Concepita in Spagna per essere suddivisa in quattro puntate differenti, per la messa in onda italiana sono state pensate invece tre prime serate, la prima in programma proprio stasera sulla rete ammiraglia Mediaset: chi non si perderà il debutto?

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 3 GENNAIO 2017: TRAMA - Un uomo e una donna, e una amore impossibile: sono questi gli ingredienti principali di Quello che nascondono i tuoi occhi, la miniserie di origine francese in partenza stasera - martedì 3 gennaio 2016 - sul piccolo schermo di Canale 5. L’ambientazione è la Spagna degli anni ’40: Ramon Serrano è un ministro degli Esteri del governo franchista, mentre invece Maria Sonsoles è la Marchesa di Llanzol. Due personalità di spicco, insomma, che difficilmente riusciranno a rimanere nell’ombra tanto a lungo. La protagonista, interpretata da Blanca Suarez, è peraltro già sposata con un uomo molto più vecchio di lei, Francisco, e ha tre figli; quando invece Ramon è promesso alla bella Zita Polo. La loro liaison sarà complicata anche dal fatto che Ramon è il cognato di Francisco Franco: entrambe le famiglie cercheranno in tutti i modi di scoraggiare questa unione clandestina. Arriveranno a dividerli? Cosa succederà dopo il primo incontro passionale tra i due protagonisti. Non resta che sintoniccarsi su Canale 5 in prime time per scoprirlo.

© Riproduzione Riservata.