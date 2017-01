SANREMO 2017/ Festival, news: Giusy Buscemi sarà una delle vallette? (oggi, 4 gennaio)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: GIUSY BUSCEMI SARÀ UNA DELLE VALLETTE? L’INDISCREZIONE DI BLOGO (OGGI, 4 GENNAIO) - Si fa sempre più accesa la curiosità del pubblico per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2017, che prenderà il via il prossimo 7 febbraio, per cinque serate all’insegna della musica e del talento. Il direttore artistico Carlo Conti - dopo aver annunciato i nomi di tutti i partecipanti, sia Big che Giovani Proposte - lo scorso 12 dicembre 2016, non si è ancora pronunciato in merito ai nomi di vallette e ospiti (ad eccezione della presenza già confermata di Tiziano Ferro). Secondo un’indiscrezione riportata da Blogo, potrebbe essere Giusy Buscemi una delle vallette scelte dal conduttore: anche l’anno scorso la sua era una delle partecipazioni ipotizzate sul palco dell’Ariston, e d’altra parte non è strano che il nome dell’attrice sia rimasto nell’aria. La Buscemi, che ha vinto il titolo di Miss Italia nel 2012, ha partecipato all’amata fiction Il paradiso delle signore (al momento, è in corso la realizzazione della seconda stagione), e sarà anche protagonista nella quarta stagione di Un passo dal cielo. A chi piacerebbe vederla in scena alla kermesse? Ancora qualche giorno e scopriremo se la sua partecipazione è confermata o meno.

