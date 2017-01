SARAH NILE/ L’ex gieffina troppo dimagrita? Ecco come risponde, video (oggi, 4 gennaio 2017)

SARAH NILE, L’EX GIEFFINA TROPPO DIMAGRITA? ECCO COME RISPONDE, VIDEO (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Si sa quanto è difficile, specie dopo le feste natalizie, apparire in forma, con addominali e muscoli scolpiti: Sarah Nile, ex gieffina della decima edizione del Grande Fratello e modella napoletana, non sembra affatto avere di questi problemi, anche se uno scatto pubblicato nei giorni scorsi su Instagram l’ha fatta finire nel mirino dei commenti dei followers. La Nile ha postato infatti un selfie allo specchio, con indosso solo delle mutandine, e in molti - complice forse la chioma in disordine e il volto struccato - hanno iniziato a notare che la giovane partenopea sembra essere dimagrita molto. Nel giro di pochissimo le ipotesi si sono moltiplicate sul social, e non è mancato qualcuno pronto a chiedersi se Sarah non avesse iniziato a soffrire di anoressia: in tutta risposta, la Nila - qualche ora fa - ha pubblicato un video molto sensuale, con indosso un completino di biancheria intima nera, in cui si mostra in tutto il suo splendore e mette a tacere tutte le chiacchiere: “La ferocia dei moralisti è superata soltanto dalla loro profonda stupidità #sanacomeunpesce #noallaanoressia #amati #sorridichelavitatisorride #ama #vivielasciavivere”, ha infatti aggiunto. La clip ha già raggiunto le 20mila visualizzazioni: clicca qui per vederla direttamente dalla sua pagina social ufficiale. Sarah Nile si è confrontata direttamente con i fans, ammettendo di non essere mai andata in palestra, e aggiungendo a muso duro, nei confronti di un follower: “…Lei è consapevole di aver usato un mezzo ‘pubblico’ per offendere e insultare ‘pubblicamente’ un personaggio ‘pubblico’?! Il mio avvocato ne sarà felice o se preferisce sono ben accette anche delle scuse… sempre pubbliche ovviamente. Cordiali saluti è stato un piacere avere a che fare con lei”. I commenti si placheranno ora?

