SING/ Da oggi al cinema il film d’animazione diretto da Garth Jennings (4 gennaio 2017)

SING, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (4 gennaio 2017) - Sing è la nuova pellicola cinematografica che verrà trasmessa in tutte le sale italiane a partire da mercoledì 4 gennaio 2017. Si tratta di un film d'animazione appartenente alla categoria comico-musicale prodotto negli Stati Uniti d'America da Illumination Entertainment e distribuito da Universal Pictures. La durata è di circa un'ora e 50 minuti sotto la direzione e la scenografia del regista inglese Garth Jennings. I protagonisti di tale opera cinematografica sono tanti simpatici animaletti accomunati tutti da un sogno ambizioso, cioè di diventare dei famosi cantanti. Gli attori che hanno prestato la voce ai protagonisti principale sono Mattew McConaughey (koala Buster Moon il produttore), Seth MacFarlane (topo bianco Mike il cantante melodico), Scarlett Johansson (porcospina Ashley "Ash" la punk rocker), Reese Witherspoon (maialina Rosita la mamma), Taron Egerton (gorilla Johnny il ribelle), e Tori Kelly (elefantessa Meena la teenager) per le voci originali. In italiano sono stati invece doppiati rispettivamente dai seguenti attori ed attrici Francesco Prando, David Chevalier, Chiara Gioncardi, Federica De Bortoli, Alessandro Campaiola e Domitilla D'Amico.

SING, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (4 gennaio 2017) - Il film Sing racconta la storia di un koala di nome Buster, titolare di un teatro molto bello ma che da qualche tempo in forte crisi, anche se in passato ha riscosso un enorme successo. Bustern Moon è disposto a tutto pur di risollevare le sorti del complesso teatrale con cui ha un legame particolarmente affettivo. Al koala però viene concessa un'ultima possibilità risanare la sua posizione e il suo teatro ormai sull'orlo del precipizio. Con la sua fantasia organizza così uno spettacolo musicale, una vera e propria gara canora a cui parteciperanno diversi concorrenti. Tra gli artisti più talentuosi spiccano cinque personaggi: un topo bianco di nome Mike, con una parlantina molto convincente e discrete doti di cantante; Ash, una porcospina che ha una band punk-rock insieme al suo fidanzato; Rosita, una maialina molto indaffarata che ha ben 25 figli da accudire; Johnny, un gorilla in età adolescenziale che vuole diventare cantante; e Meena, un'elefantina giovane che se la cava molto bene a cantare ma ha una fifa tremenda di salire sul palcoscenico.

SING, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITÀ (4 gennaio 2017) - Per la sigla principale di tale film, la canzone che si intitola Faith hanno collaborato insieme il grande Stevie Wonder, che dopo ben 25 anni ritorna alle colonne sonore, e la giovane Ariana Grande. Il primo trailer di questo film è stato distribuito nel mese di febbraio del 2016, mentre nelle sale cinematografiche statunitensi è uscito il 21 dicembre scorso.

