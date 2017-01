STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: La mia vendetta, Hunger Games, Argo (mercoledì 4 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 4 GENNAIO 2017 - Primo mercoledì di questo 2017 che come qualcuno già saprà sarà, a differenza del 2016, l'anno dei ponti. Ma in attesa del primo, che sarà quello della Befana, cosa ci farà vedere Mediaset in questa serata? Si comincia con le tre reti storiche: Canale 5 sceglie una fiction francese e poi un film italiano, mentre Italia Uno e Rete 4 optano per film americani molto diversi tra loro in prima battuta e poi, in seconda serata su un film americano e su un programma di approfondimento giornalistico. Su La 5 tempo di talent show, mentre su Mediaset Extra ci aspetta una fiction italiana abbastanza risalente.

E sempre di prodotti risalenti si deve parlare gettando l'occhio su Iris e Italia 2, visto che vedremo due film di cui uno di inizio anni '90 e l'altro di inizio anni '80. Top Crime e Boing infine non regalano sussulti, visto che vedremo serie televisive perfettamente in linea con quello che ci si aspetta da queste emittenti. Chi vincerà la gara degli ascolti? Probabilmente Itali Uno con Hunger Games.

Andando a vedere maggiormente in profondità quello che ci aspetta sulle reti Mediaset, scopriamo come anche quest'anno Canale 5 si avvia a confermarsi come la rete delle fiction sia italiane che straniere. Stasera è la volta delle fiction europee e precisamente di una francese, dove si racconta l'odissea di una madre alle prese con la scomparsa della figlia in un piccolo paesino di provincia. Il titolo di questa fiction è La mia vendetta. Se sulla prima rete del gruppo Mediaset c'è spazio per prodotti del piccolo schermo, sulle altre due principali si può senza dubbio dire che il denominatore comune sia il grande e recente cinema.

Si comincia con il puro intrattenimento su Italia Uno, dove va in onda quella che è stata la prima parte, a conti fatti, della saga di Hunger Games. La storia si svolge in un futuro di natura distopica dove gli Stati Uniti come entità statale non esistono più e dove ogni anno ha luogo un tragico reality dove soltanto una persona sopravviverà, ricevendo come premio quello di non morire. Il film è stato uno dei campioni di incassi degli ultimi anni e piacerà molto a tutti quelli che apprezzano le saghe di un certo tenore. Film che ha trionfato a sorpresa agli Oscar di pochi anni fa quello che vedremo su Rete 4: stiamo parlando di Argo, che ha svelato le abilità di Ben Affleck come regista.

Il film è basato sulla vera storia dei funzionari dell'ambasciata americana in Iran che durante i tragici fatti del 1979 si ritrovarono prigionieri degli ayatollah, nuovi padroni del Paese. Il film è stato accusato di non essere troppo conforme ai fatti, ma risulta decisamente di ottima fattura. Deciso cambio di tenore per quanto riguarda le trasmissioni su La 5 e Mediaset Extra: sulla prima ci aspetta un talent dove a confrontarsi saranno giovanissimi alle prese con prove di diverso tipo, mentre sulla seconda ci viene riproposta una vecchia fiction con Ezio Greggio.

Si può senza dubbio dire che si tratta di due programmi per le famiglie. Il primo si intitola Tra sogno e realtà e il secondo, ambientato ovviamente a Venezia, Un maresciallo in gondola. Morgan Freeman, Monica Bellucci, Gene Hackman: basterebbe questo per convincervi a fermarvi su Iris, che offre Under Suspicion, giallo di metà anni '90: la storia è quella di un omicidio di cui viene sospettata la giovane moglie di un ricco uomo d'affari. Italia 2 sceglie un film degli anni '80 con Ornella Muti, ovvero Flash Gordon, assai adatto ai nostalgici Infine c'è da dire di Top Crime e di Boing: sulla prima è il momento del crime di un certo livello, ovvero Law And Order - Unità speciale, mentre su Boing è l'ora di Io sono Franky.