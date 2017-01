STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Amore, cucina e curry, Voyager Speciale - ai confini della conoscenza (mercoledì 4 gennaio 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 4 GENNAIO 2017 - Il freddo dei primi giorni del nuovo anno vi fa venire voglia di poltrire davanti alla tv con in mano una bella cioccolata calda? Allora non prendete impegni! Mettetevi comodi e godetevi la programmazione dei canali Rai: si spazia tra film, documentari, varietà e show musicali con un'offerta in grado di soddisfare tutti i gusti ed è davvero difficile prevedere chi conquisterà gli ascolti più alti. Vediamo quindi in dettaglio i programmi che andranno in onda la sera del 4 Gennaio 2017.

Rai Uno propone "Amore, cucina e curry", delizioso film che racconta la storia di una famiglia indiana che sceglie la Francia come paese in cui cercare un futuro migliore. Il giovane Hassan apre il suo ristorante etnico in un paesino della Provenza, entrando in concorrenza diretta con l'algida ed arrogante Madame Mallory, famosa chef decisamente poco disponibile a tollerare i suoi nuovi vicini stranieri. A poco a poco però, la temibile madame imparerà ad apprezzare le doti culinarie di Hassan, trasformando l'iniziale astio in profonda amicizia e svelandogli tutti i segreti della cucina francese.

In seconda serata su Rai Uno segue il documentario "Gli occhi cambiano - Tifare". In ogni puntata viene descritto un aspetto tipico della cultura italiana, osservato con gli occhi della televisione, cioè attraverso il materiale di repertorio ritrovato negli archivi Rai. Il 4 gennaio con l'episodio "Tifare" potremo rivivere le più belle emozioni provate da telecronisti e tifosi durante i più importanti eventi sportivi della nostra storia recente. Un tuffo nel passato che vale la pena di non perdere.

Alle 21.10 su Rai Due va in onda una nuova puntata di "Voyager Speciale - ai confini della conoscenza", il documentario condotto da Roberto Giacobbo che ci porterà alla scoperta del Pozzo di San Patrizio e dei misteriosi sotterranei della città di Orvieto. Alle ore 23.45 sempre su Rai Due viene trasmesso il documentario naturalistico "Chimpanzee", che racconta le avventure di Oscar, piccola scimmia separata dal branco a soli tre mesi di età, che si ritrova sola nella jungla della Costa d'Avorio fino a quando viene "adottata" da un' altra scimmia adulta, che se ne prenderà cura con dedizione ed amore. Rai Tre punta invece sulla classica commedia natalizia e propone il film "Ogni maledetto Natale": Giulia e Massimo si amano ma i loro sentimenti verranno messi a dura prova dalle rispettive famiglie riunite in occasione della vigilia di Natale. L'amore riuscirà a trionfare sulle differenze di ceto sociale? In seconda serata Rai Tre trasmette il film "Il quinto potere", che si sviluppa intorno alla storia di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks e rivelatore di scomodi segreti di tanti uomini di potere.

Rai 4 trasmette il film di fantascienza "The Core", che racconta le devastanti conseguenze derivanti dall'arresto della rotazione del nucleo della terra e l'eroico tentativo di un gruppo di scienziati di salvare il pianeta. Su Rai 5 va in onda "Soundbraking - Storie dall'avanguardia dell'industria discografica", serie in 8 puntate che ripercorre l'evoluzione della discografia ed i collegamenti tra arte e tecnologia. Rai Movie propone la commedia romantica "French Kiss", in cui la bella americana Kate (interpretata da Meg Ryan) vola a Parigi per riconquistare il marito traditore ma si innamora di un affascinante truffatore locale, con il volto di Kevin Kleine. In terra francese non mancheranno certamente i colpi di scena per questa strana coppia!

Rai Premium punta su "Papa Luciani il sorriso di Dio", miniserie televisiva in cui l'attore Neri Marcorè veste i panni del Pontefice Giovanni Paolo Primo, ultimo papa di nazionalità italiana nonché protagonista del papato più breve della storia, durato appena 33 giorni nell'estate del 1978.