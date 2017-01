STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Dance Dance Dance, NCIS, The Affair - Un affare pericoloso (mercoledì 4 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 4 GENNAIO 2017 - Questo primo mercoledì del nuovo anno si prospetta molto interessante su Sky e si può dire che questa non è certo una novità, conoscendo la qualità media dell'offerta dei canali facenti parte della piattaforma satellitare. Stasera si comincia con la danza su Fox, dove vi è un programma in cui a misurarsi in una gara sono personaggi famosi: il programma è considerato talmente di punta da andare in onda anche su Fox Life. Fox Crime e Sky Atlantic invece optano per le serie televisive ed entrambe le emittenti vanno sul genere crime, anche se la seconda lo fa con una serie che è anche drama. Sky Uno propone un talent in puro stile natalizio, mentre Cinema 1 un disaster movie americano.

Si ride con Checco Zalone su Hits, mentre Family conferma il proprio credo con un film di animazione. Passion e Max scelgono generi tra loro decisamente differenti, ma capaci di attirare il pubblico, come vedremo. A vincere la serata pensiamo sarà Dance Dance Dance.

Fox propone una nuova puntata di un talent che si candida a diventare uno dei casi della stagione 2016/2017. Stiamo parlando di Dance Dance Dance, dove alcune coppie composte da personaggi famosi, tra cui ad esempio Tania Cagnotto e Claudia Gerini, si sfidano in riproposizioni di videoclip e non solo degli anni passati. Il programma è molto importante per Sky e questo è testimoniato dal fatto che in contemporanea andrà in onda anche su Fox Life. Questo significa, lo avrete già pensato, che per chi ama le serie televisive stasera non c'è il solito imbarazzo della scelta. Tuttavia meno scelta non significa serata di magra, perchè su Fox Crime abbiamo una replica di NCIS, una delle serie televisive che nell'ultimo decennio ha raccolto più consenso tra il pubblico, dando luogo anche a due fortunati spin-off, mentre su Sky Atlantic ci sarà un altro passo avanti nella terza angosciosa stagione ti The Affair - Un affare pericoloso, serie tra il crime e il drama che dopo sole due stagioni è già stata assunta al rango di cult del cosiddetto piccolo schermo e che anche in questa terza annata sembra decisamente non deludere le aspettative. Di Fox Life e della sua programmazione identica a Fox abbiamo già detto poco fa e quindi ora è il momento di dare il giusto spazio alla scelta di Sky Uno, la quale cerca di farci sentire ancora nel pieno del Natale con Natale a suon di luci, talent show dove vengono messe a confronto le migliori luminarie e decorazioni dedicata a questo importante e assai sentito momento dell'anno.

Ora è il momento di passare al cinema e su Cinema 1 c'è L'ultima tempesta. Questo film, in cui spiccano le presenze di Erica Bana, Casey Affleck e Ben Foster, racconta di una terribile tempesta abbattutasi nei primi anni '50 del '900 sul New England. Serata tutta dedicata a Checco Zalone su Hits, dove in prima serata ci aspetta l'arcinoto Cado dalle nubi. Si cambia ancora genere, ma si rimane nell'ambito del film per la famiglia con Hotel Transylvania 2: ovviamente questo film di animazione non poteva che essere su Family. Hiugh Grant e Marisa Tomei sono al centro della storia di uno sceneggiatore caduto in disgrazia che insegnando in un ateneo poco rinomato ritroverà se stesso e anche l'amore. Il titolo della pellicola, la quale è del 2015, è Professore per amore: andrà in onda su Passion. Infine tempo di remake a stelle e strisce di un capolavoro argentino su Max: stiamo parlando de Il segreto dei suoi occhi. In questo caso vanno allertati gli amanti dei thriller e coloro che apprezzano particolarmente Julia Roberts e Nicole Kidman.