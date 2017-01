STEFANO DE MARTINO, A DILETTA PUECHER HA PREFERITO BELEN RODRIGUEZ? (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Fino a poco tempo fa si vociferava che Stefano De Martino si vedesse con la bellissima modella romana Diletta Puecher, con la quale sarebbe scattato il colpo di fulmine a una festa a casa di Garrison, l'insegnante del programma Amici di Maria De Filippi. I due non hanno mai confermato la loro storia - ma non hanno neanche mai smentito - eppure erano in tanti a dire che la loro liason fosse vera e che Stefano fosse effettivamente preso da Diletta. L'unico motivo per il quale i due non erano ancora usciti allo scoperto, era perché Diletta ci teneva a tenere le cose segrete visto che veniva da una buona famiglia dell'alta borghesia romana e non voleva stare sulla bocca dei principali tabloid di gossip: e, se fosse vero, forse ha fatto bene, dato che sembra ci siano stati riavvicinamenti tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez! I due sono stati fotografati da Chi mentre pranzavano insieme e c'è già chi pensa che stiano pensando a tornare insieme.

STEFANO DE MARTINO VUOLE PROVARE A RICONQUISTARE BELEN RODRIGUEZ? (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino non ha mai nascosto di essere ancora innamorato di Belen Rodriguez: la straziante confessione l'ha fatta durante una video chat con i suoi fan ma da allora il ballerino non è mai tornato sulle parole proferite e non ha mai commentato quanto detto quella sera. Nonostante tutto sono in molti ad aver sempre pensato che Stefano stesse cercando di ricucire il matrimonio con la sua ex fidanzata - che intanto aveva iniziato una relazione con il pilota di MotoGp Andrea Iannone - e, forse, adesso ci sta quasi riuscendo. È passato ormai un po' di tempo da quando Belen si è vista l'ultima volta con Andrea Iannone e sono in molti a pensare che tra i due ormai la storia sia agli sgoccioli: i due avrebbero infatti passato non solo le feste natalizie, ma anche il Capodanno separati. Che Stefano De Martino sia riuscito nel suo intento di recuperare il suo matrimonio? Potremmo scoprirlo solo con il passare del tempo.

