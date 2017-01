STRISCIA LA NOTIZIA/ Ezio Greggio e Enzo Iacchetti: quali servizi tratteranno oggi, 4 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 4 gennaio 2017) - Torna come sempre questa sera, mercoledì 4 gennaio 2017, il Tg satirico ideatro da Antonio Ricci e in onda su Canale 5, Striscia la notizia: al timone il pubblico ritroverà ancora i due conduttori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Prima di scoprire i nuovi servizi vediamo il riassunto della puntata di ieri. Si parte con l'inviato imitatore del noto giornalista Bruno Vespa. Nella città di Roma, come in altre puntate, si diverte con i vari politici, tra cui Gabriella Giammanco e Stefano Esposito. Il presentatore Enzo Iacchetti annuncia poi Vittorio Brumotti, che si trova a Marina di Massa, vicino Massa Carrara, dove un'altra struttura è lasciata in disuso ed è un pericolo per i bambini che possono avvicinarsi. Come giusto che sia viene intervistato il sindaco della città per fornire i ragguagli sulla situazione. Il servizio che segue è quello di Edoardo Stoppa, il fratello degli animali, che da Palermo parla del canile comunale, che non è affatto tenuto nella migliore delle condizioni. L'inviato era intervenuto in realtà già 6 anni fa ma poco è cambiato, le informazioni che riceve sono di fondi mai arrivati, così a servizio terminato si torna in studio dove segue il video di Capitan Ventosa. A Formia un segnale blocca i telecomandi delle auto e dei negozi, creando disagi ai cittadini: si scopre che è un ricevitore di una casa che ha fatto nascere il problema. Il collegamento successivo è con Pinuccio che da Corigliano Calabro mostra una struttura storica che rivela i segni del tempo, ed i vandali peggiorano la situazione. Ancora Iacchetti presenta il servizio di Moreno Morello: a Pozza di Fassa l'inviato evidenzia una pista da sci che va a tagliare una strada creando problemi al proprietario di un agriturismo. Il sindaco della città ascolta ciò che ha da dire l'inviato e poi spiega che essa serve alla città per fare economia, il servizio termina qui e così si può continuare la puntata con I nuovi mostri. La rubrica mostra così i vari sketch di alcuni programmi televisivi andando da Italian's got talent a Detto fatto, passando per Caduta libera e Dalla vostra parte. Una volta terminata la lunga lista di video si passa poi al messaggio promozionale che riguarda la letteratura, entrambi i conduttori quindi presentano dei libri.

