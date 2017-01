Superfantagenio/ Il film con Bud Spencer e Janet Agren in onda su Canale Nove. La trama e il cast (Oggi, 4 gennaio)

SUPERFANTAGENIO, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE: IL CAST (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Questa sera su Canale Nove alle ore 21,15 viene trasmesso il film commedia - fantastico Superfantagenio. Pellicola realizzata nel 1986 con durata di circa 1 ora e 31 minuti per la regia di Bruno Corbucci e soggetto scritto da Elisa Livia Briganti e Dardano Sacchetti. Nel cast figurano diversi volti noti per il pubblico italiano come Bud Spencer, Luca Venantini, Janet Agren e Tony Adams senza dimenticare Diamy Spencer, Julian Voloshin, Harold Bergman e Giancarlo Bastianoni.

SUPERFANTAGENIO, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE: LA TRAMA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Ci troviamo nella città di Miami dove alcuni pescatori nella loro rete ritrovano una vecchia lampada. Non sapendo cosa farsene i pescatori decidono di venderla ad un rigattiere di nome Tony (Lou Marsh). Tony è una persona senza scrupoli che da tantissimi anni sfrutta un dolce ragazzo di nome Al Haddin (Luca Venantini). Al non avendo tantissime possibilità e soprattutto essendo alle prese con un nonno costantemente in difficoltà per i suoi debiti di gioco ed una madre costretta a cantare in un locale gestito da un boss locale di nome Monty Siracusa (Tony Adams), non può fare altro che lavorare per Tony per pochissimi dollari al giorno. Tony ordina al generoso Al di riportare alla sua iniziale lucentezza la lampada che ha appena acquistato e mentre il ragazzo la strofina vede apparire davanti ai propri occhi il genio della lampada. I due fanno immediatamente amicizia con Al che decide di chiamarlo Eugenio (Bud Spencer) e di ordinargli di rendersi invisibile agli occhi della gente. Tra i due nasce un profondo rapporto di amicizia con Eugenio che va a vivere a casa di Al. Inoltre, il ragazzo riuscirà ad avere da lui un importante supporto per tante questioni partendo da quelle amorose che lo vedono innamorato di una ragazza alla prese con un bullo di quartiere fino a tutti i guai in cui si ritrova il proprio nonno spesso vittima di alcuni scagnozzi del boss Siracusa per recuperare i debiti di gioco contratti da lui. Insomma per il buon genio c’è tanto da fare ed i guai di certo non mancano anche perché di notte lui perde completamente i propri poteri diventando un uomo qualsiasi comunque dotato di una certa forza fisica.

© Riproduzione Riservata.